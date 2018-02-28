Мужчина имел задолженность перед налоговиками.

В Татарстане сотрудники УЭБиПК МВД по РТ выявили факт сокрытия директором одной из фирм денежных средств организации, сообщает пресс-служба МВД по РТ. Как выяснили полицейские, директор одного из ООО имел задолженность по налогам и сборам. Задолженность тянулась более года (с 2015 по 2016-й). И при этом директор сокрыл от налоговиков свыше 9,7 млн рублей денежных средств, которые у организации были. По данному факту СУ СК России по РТ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ.