В России будет создана правовая основа для работы международных ученых.

Казань наряду с Самарой, Томском, Новосибирском и рядом других городов является мощным научным центром страны. Их задача заключается в объединении научных возможностей университетов, институтов и высокотехнологичных компаний. Об этом заявил Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию РФ.

Научная инфраструктура и амбициозные научные проекты будут притягивать в Россию наших соотечественников и ученых из других стран, отметил глава государства. Для этого нужно оперативно создать правовую основу для работы в России международных исследовательских коллективов.

В России должны заработать полную силу мощные научно-образовательные центры. Они будут интегрировать возможности университетов, академических институтов, высокотехнологичных компаний, уверен Президент.

«Такие центры уже формируются в Казани и Самаре, Томске и Новосибирске, Екатеринбурге и Тюмени, Владивостоке, Калининграде и в других городах. Важно нацелить их на реализацию крупных и междисциплинарных проектов. В том числе в такой перспективной сфере, как геномные исследования», — считает Владимир Путин.

Он добавил, что кардинальный прорыв в этом направлении откроет путь к созданию новых методик диагностики, предупреждения и борьбы со многими заболеваниями, а также расширит возможности в селекции и сельском хозяйстве.