Один из мужчин дважды совершил врезку.

Прокуратура Лаишевского района поддержала гособвинение в отношении двух мужчин. Судом они признаны виновными в совершении преступлений, которые предусмотрены ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ и пп. «а», «б» ч. 2 ст. 215.3 УК РФ. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев. Суд установил, что двое татарстанцев (одному 36 лет, другому 34) в августе прошлого года совершили незаконную врезку в нефтепродуктовод. От места врезки они протянули 210-метровый шланг с целью слива дизельного топлива. В этот момент их поймали полицейские. По аналогичному сценарию один из преступников уже совершал врезку в мае.

Подсудимые признали свою вину. Одного из мужчин суд приговорил к 4 годам лишения свободы условно, второго к 3 годам лишения свободы условно.