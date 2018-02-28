Необходимость создать современную среду для жизни, преобразить города и поселки отметил Президент РФ в обращении к Федеральному Собранию.

Казань отмечена как успешный пример обновления городской среды и инфраструктуры, об этом Президент РФ Владимир Путин заявил во время оглашения послания Федеральному Собранию. Уважаемые коллеги, нам нужно создать современную среду для жизни, преобразить наши города и поселки. При этом важно, чтобы они сохранили свое лицо и историческое наследие, отметил он.

«У нас уже есть успешный опыт обновления городской среды и инфраструктуры. Я от этого сейчас хочу оттолкнуться. Этот опыт есть и в Казани, Владивостоке, Сочи, меняются многие региональные столицы и малые города», — заявил Президент РФ. Предлагаю развернуть масштабную программу пространственного развития России, включая и развитие других городов и населенных пунктов. И как минимум удвоить расходы на эти цели в предстоящие шесть лет, резюмировал он.