Овен

Не исключена любая поддержка со стороны. Впрочем, вам и так сопутствует удача в делах, так что многое удастся сделать самому. Благоприятное время для борьбы с внутренними комплексами. Усилится интерес ко всему загадочному и необъяснимому.

Телец

Вы увлеченно начнете строить планы будущей жизни, важно при этом не отрываться от земли и реально оценивать свои возможности. А они у вас сейчас ограниченны. Станут спокойными и стабильными отношения в семье, которые в последнее время, увы, испортились.

Близнецы

Не стремитесь сразу же выполнить главную установку этой недели. Лучше действовать поэтапно и не спеша; такое ваше продуманное поведение себя вполне оправдает. Не исключено появление в жизни чего-то нового, радостного и вселяющего надежду.

Рак

На работе вам следует действовать целенаправленно, чтобы укрепить свой авторитет, а также решительно - чтобы опередить действия возможных недоброжелателей. Ваше стремление к новизне в отношениях с любимым наконец-то будет принято им и поддержано.

Лев

Благоприятное время для выработки полезных привычек. Вам удастся заставить себя начать активно заниматься своим здоровьем. Естественно, это потребует немалых денег. Ваша надежда на положительное изменение на работе вполне оправдается.

Дева

Сейчас вы оптимистичны и в целом положительно настроены по отношению к окружающим, даже к тем, кого недолюбливаете. Особо порадуют вас отношения с любимым - наблюдается их новый виток. У одиноких велик шанс встретить человека мечты в компании друзей.

Весы

Только наведя порядок во всем - в мыслях, на работе и в семье, следует приступать к планированию на предстоящую неделю. Сейчас вы находитесь под влиянием человека, который сильнее вас в психологическом плане, помня об этом, старайтесь этому противостоять.

Скорпион

События, которые будут происходить на этой неделе часто даже не по вашей воле, подарят ощущение праздника. И дело не только в том, что приближается 8 Марта. Возможно, возобновятся отношения с любимым, с которым вы так тяжело расстались.

Стрелец

Вам хорошо и уютно дома, поэтому необходимость недалекой поездки совсем не обрадует. Тем не менее вы отправитесь в дорогу и не пожалеете об этом - дело окажется приятным и выгодным. Примирение с тем, с кем вы в ссоре, принесет только радость.

Козерог

Вы очень любопытны и общительны. Не исключено, что информация, которую в начале недели узнаете от третьих лиц, на первых порах вас сильно озадачит, возникнет ощущение тревоги и неуверенности. Не стоит беспокоиться - это всего лишь непроверенные слухи.

Водолей

На работе у вас складывается довольно сложная ситуация. Ваши физические и моральные силы на исходе. Вспомните о своем хобби, займитесь в выходные любимым делом. Это вас успокоит, вернет душевное равновесие, кроме того, принесет неплохой доход.

Рыбы

Ваша независимость и самостоятельность во всем приведут к напряженным отношениям в семье. Изменения, которые вы задумали в своей жизни, не коснутся непосредственно ваших близких, а вот вам принесут душевный покой. Надежды на стабильную работу могут оправдаться.