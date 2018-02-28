На территории центра семьи «Казан» во время чемпионата пройдет фестиваль болельщиков Fun Fest FIFA. Здесь будут созданы различные зоны активностей, установлен экран для трансляции матчей, пройдут выступления лучших творческих коллективов

Казани и всего Татарстана. Вход на фестиваль свободный, ожидается, что его посетят более 40 тыс. человек. Кроме того, в самом здании центра семьи «Казан» во время подготовки и проведения чемпионата будут работать медиацентр, центр управления фестиваля и волонтерский центр.

На этот период будущим молодоженам предлагают на выбор залы главного здания «Казанской ярмарки». Бронирование будет организовано на портале государственных и муниципальных услуг РТ. Более подробную информацию можно получить по телефонам (843) 222-90-82 и 222-90-85, сообщает пресс-служба мэрии Казани. 