Торжественные церемонии бракосочетания, запланированные в центре семьи «Казан» с 1 апреля по 1 августа, пройдут в главном здании выставочного центра «Казанская ярмарка». Это связано с тем, что «Чаша» и прилегающая к ней территория задействованы в проведении чемпионата мира по футболу 2018 года.



На территории центра семьи «Казан» во время чемпионата пройдет фестиваль болельщиков Fun Fest FIFA. Здесь будут созданы различные зоны активностей, установлен экран для трансляции матчей, пройдут выступления лучших творческих коллективов

Казани и всего Татарстана. Вход на фестиваль свободный, ожидается, что его посетят более 40 тыс. человек. Кроме того, в самом здании центра семьи «Казан» во время подготовки и проведения чемпионата будут работать медиацентр, центр управления фестиваля и волонтерский центр.

На этот период будущим молодоженам предлагают на выбор залы главного здания «Казанской ярмарки». Бронирование будет организовано на портале государственных и муниципальных услуг РТ. Более подробную информацию можно получить по телефонам (843) 222-90-82 и 222-90-85, сообщает пресс-служба мэрии Казани.