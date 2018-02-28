Вот уже совсем близко день, который многие дамы на постсоветском пространстве ставят выше дня рождения, Нового года и разнообразных государственных праздников, - Международный женский день. И если выбор подарка для каждой любимой женщины, будь то мама, жена, сестра, подруга, - индивидуальное дело каждого мужчины, то без букета цветов точно не обойтись.

Какие цветы выбрать? Сколько их должно быть в букете? Какая композиция подчеркнет вкус дарителя, а какая скажет об обратном? «КВ» попытаются ответить на эти вопросы.

Количество

Пожалуй, главное табу в цветочной культуре России - дарить четное количество цветов, ведь столько обычно бывает в траурных букетах. Стоит заметить, что в большинстве западных стран все наоборот - там принято дарить четное количество. Впрочем, считается, если в букете больше 10 цветов, то это правило допустимо игнорировать.

Сколько же цветов должно быть в букете? Зависит от повода. Один-единственный цветочек может быть приятным знаком внимания, но на праздниках воспринимается неуместным. Считается, что количество цветов в композиции говорит о степени чувств, испытываемых дарителем, но и здесь нужно знать меру. Слишком большой букет может сказать не о глубоких чувствах, а об отсутствии вкуса, а также о хвастливости, поэтому к такому подарку следует отнестись с осторожностью. То же самое можно сказать о разнообразии цветов в композиции - оно может подчеркнуть вкус дарителя, но существует риск переборщить.

Магия цвета

Считается, что цвет букета является своего рода символом тех или иных чувств. Так, ярко-красный обычно соотносят со страстью - такие цветы принято дарить любимым женщинам, артистам или юбилярам. Розовые цветы символизируют нежность и любовь, их рекомендуется дарить молодым девушкам. Наиболее универсальными считаются теплые оттенки оранжевого, символизирующие энергию и радость, - такие цветы можно дарить всем. Друзьям можно выбрать букет голубого или светло-сиреневого цвета - они означают спокойствие и верность. Отдельно стоит упомянуть белый цвет. С одной стороны, он символизирует чистоту и невинность, потому такие букеты станут весьма подходящим подарком для юной девушки. С другой, белый цвет нередко ассоциируется с трауром и смертью, потому не принято дарить белые цветы пожилым или больным людям. То же самое можно сказать про цветы очень темного оттенка.

Возрастная политика

Выбирая цветы для подарка, важно понимать, кому и по какому поводу они будут вручены. Так, согласно цветочному этикету молодым девушкам полагается дарить нераскрывшиеся бутоны пастельных тонов. При этом рекомендуется остановить свой выбор на так называемых благородных цветах, например розах, тюльпанах или лилиях. А вот орхидеи и хризантемы рекомендуется дарить зрелым женщинам. Особенно ответственно стоит подойти к выбору букета для пожелания скорейшего выздоровления больному - в композиции не должно быть цветов с резким запахом.

Маленькие тонкости

Цветочный этикет предполагает не только правила выбора букета, но и собственно вручения. Для того чтобы продемонстрировать хорошее воспитание, следует знать о некоторых тонкостях этого процесса. Так, если вы обернули букет в бумагу, чтобы защитить его от непогоды, то, прежде чем войти в квартиру или дом, необходимо освободить верхушку букета так, чтобы были видны цветы. Входя в дом, мужчина должен держать букет в левой руке, а после приветствия переложить его в правую руку и вручить хозяйке дома. Следует помнить, что мужчина в сопровождении дамы должен дарить цветы хозяйке дома только после того, как женщины поприветствуют друг друга. Если виновница торжества - молодая девушка, то принято дарить равноценные букеты ей и ее матери. Хозяйка дома обязательно должна сразу поставить цветы в вазу на видное место.

А вот еще пара нюансов, связанных с одариванием цветами сильной половины человечества. Во-первых, женщина может дарить цветы мужчине при серьезной разнице в возрасте. Во-вторых, если юбиляр женат, то букет принято вручать супруге, а не виновнику торжества.

Итог

Следует понимать, что цветочный этикет, как и любой другой, - это в определенной степени набор условностей. Проще говоря, не стоит относиться к нему излишне серьезно. Ведь главное - это подарить любимым людям радость, а как и каким образом это сделать - личное дело каждого.