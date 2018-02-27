Принимать витамины человеку не нужно, заявили исследователи из школы общественного здоровья при Гарвардском университете (США). По их мнению, использование искусственных витаминных препаратов с терапевтической целью негативно влияет на состояние организма и здоровья.



Как передает «МедикФорум», американские ученые осуществили масштабный проект, в ходе которого проанализировали эффективность приема синтезированных фармацевтами добавок. Их вывод оказался следующим: 40% принимающих витамины людей не получают от такой «терапии» никакой пользы.

По словам специалистов, из всего многообразия витаминных средств наиболее целесообразным может быть прием витамина B12. Считающийся одним из самых важных среди витаминов группы В, этот нутриент оказывает влияние на синтез ДНК и производство гемоглобина и лейкоцитов, на поддержание гормонального баланса и здоровья нервной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем. Но даже в данном случае приему витамина должна предшествовать консультация по поводу его дозировки у врача, подчеркнули исследователи.

Мультивитамины могут отразиться на результатах диеты, навредить самочувствию пожилых людей. Кроме того, подобные добавки небезопасны при беременности - избыток того или иного витамина способен негативно сказаться на развитии плода.

Ученые рекомендуют употреблять в пищу больше натуральных и свежих продуктов - это оптимальный источник ценных для здоровья веществ. «Организм человека значительно быстрее усваивает «живые» витамины, в отличие от их синтетических аналогов», - отметили эксперты.