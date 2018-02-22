Слышала, что в интернете появился семейный онлайн-калькулятор, с помощью которого можно самостоятельно рассчитать сумму возможных выплат из средств маткапитала. Где можно найти этот калькулятор и как им пользоваться?

Зульфия



Как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Вахитовском районе г. Казани, на сайте Пенсионного фонда РФ появился семейный онлайн-калькулятор. Он поможет определить право семьи на получение выплат из средств материнского капитала.

Новая опция размещена в разделе «Гражданам» - «Получателям МСК». Для расчета нужно указать регион проживания, состав семьи и официальные доходы всех членов семьи за последние 12 месяцев. После подсчетов калькулятор выдаст результат с ответом, положена выплата семье или нет.

Новый семейный калькулятор рассчитывает средний доход на члена семьи, который необходим для права на выплату. По правилам получения ежемесячной денежной выплаты в Республике Татарстан согласно действующему законодательству доход на одного члена семьи должен быть равен или быть менее 13713 рублей.

Напомним, в Татарстане размер ежемесячной выплаты из средств материнского (семейного) капитала составляет 8490 рублей.