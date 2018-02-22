С таким вопросом на редакционный «горячий телефон» «Казанских ведомостей» только за одну неделю обратились семь человек.



Как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Авиастроительном районе г. Казани, индивидуальный лицевой счет в ПФР - не аналог банковского счета. На этом счете хранятся не деньги, а информация о ваших пенсионных правах. Эта информация конфиденциальна и хранится с соблюдением установленных правил, предъявляемых к хранению персональных данных граждан.

До 2013 года узнать его состояние можно было из ежегодных почтовых извещений о состоянии индивидуального лицевого счета. В 2013 году обязательная рассылка «писем счастья» была отменена. Сегодня получить необходимую информацию можно несколькими способами.

1. С помощью «Личного кабинета гражданина».

Можно узнать о количестве пенсионных баллов и длительности страхового стажа, учтенных на лицевом счете, получить подробную информацию о периодах трудовой деятельности, местах работы, размере начисленных работодателями страховых взносов и уровне заработной платы.

Также сервис предоставляет информацию о пенсионных накоплениях, в том числе данные о взносах в рамках Программы государственного софинансирования пенсии. В рамках сервиса можно воспользоваться персонализированной версией пенсионного калькулятора и узнать, что влияет на формирование пенсионных прав и размер будущей страховой пенсии.

Доступ к сервису имеют все пользователи, зарегистрированные на сайте www.gosuslugi.ru и в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

2. Через клиентскую службу ПФР.

Сведения о состоянии вашего индивидуального лицевого счета, включающие информацию о состоянии специальной части индивидуального лицевого счета и о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений, могут быть получены вами способом, указанным при обращении, в том числе почтовым отправлением, в течение 10 дней со дня обращения.

Для получения сведений необходимо прийти с паспортом и СНИЛС в Пенсионный фонд России по месту регистрации (в том числе временной) или фактического проживания и написать заявление.

3. Через портал www.gosuslugi.ru.

Для этого необходимо зарегистрироваться на едином портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. После получения кода доступа к «личному кабинету» на портале в разделе «Электронные услуги» необходимо выбрать раздел «Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации», затем подраздел «Пенсионный фонд Российской Федерации». В этом подразделе вы сможете получить информацию о состоянии пенсионного счета в режиме онлайн.

4. Через банк.

Для этого необходимо уточнить, предоставляет ли банк, клиентом которого вы являетесь, подобную услугу. Если да, то информацию о состоянии пенсионного счета можно получить в печатном виде у операциониста или через банкоматы, а также в электронной форме, воспользовавшись интернет-банкингом.