Когда пожилой человек покидает этот мир, на его родственников вместе с эмоциональным стрессом обрушивается множество организационных вопросов и проблем. Один из важных вопросов - наследство. Пенсия также является объектом наследования.



Подчас происходит так, что получатель пенсии умер до того, как получил последнюю выплату. В этом случае ее могут получить родные покойного. Поэтому закономерно возникают вопросы. Как получить пенсию за умершего родственника? Кто вправе претендовать на выплату? Есть ли исключения и ограничения? Какие документы потребуются? Ответить на эти вопросы мы попросили специалистов управления Пенсионного фонда России в Вахитовском районе г. Казани.

- Начисляется ли пенсия после смерти?

- Денежные выплаты зачисляются на счет пенсионера каждый месяц. Этот процесс прекращается с 1-го числа следующего месяца, после того как произошла смерть. Какой бы ни была дата смерти, выплата должна быть начислена за весь месяц целиком. Даже в тех случаях, когда смерть приходится на 1-е число месяца, начисление денег происходит в полном объеме.

Однако если пенсионер перед уходом из жизни не снял со счета последнюю начисленную пенсию (иногда несколько пенсий за последние месяцы), проживавшие с покойным родственники имеют полное право претендовать на получение всей оставшейся недополученной суммы пенсионных начислений. Получение пенсии после смерти пенсионера регулируется частью 3 статьи 26 закона №400-ФЗ от 28.12.2013.

- Кто может претендовать на получение пенсии умершего?

- Это ближайшие прямые родственники:

1. дети/внуки.

2. братья/сестры.

3. родители усопшего.

Если ситуация складывается таким образом, что пенсия умершего становится объектом притязаний сразу нескольких его родственников, выплачиваемая сумма делится на всех просителей поровну.

- Куда следует обратиться за выплатой?

- Если пенсия выплачивалась через почтовое отделение, то обращаться нужно в территориальное управление ПФР (по месту проживания пенсионера). Если пенсия выплачивалась через банк или банковскую карточку, то в Пенсионный фонд обращаться не следует. Пенсия уже зачислена на счет пенсионера, что приравнивается к ее получению. Суммы вклада в данном случае включаются в состав наследства и оформляются у нотариуса.

- В течение какого времени можно получить пенсию умершего?

- Иногда за пенсией покойного никто не обращается - такое случается по незнанию или из-за нехватки времени. В любом случае отведенный для подачи соответствующего заявления срок равен 6 месяцам. Если ни один претендент не изъявит желания обратиться за выплатой, оставшиеся деньги перечисляются в наследство покойного.

- Можно ли получить пенсию умершего, жившего отдельно от родственников?

- Это один из тех вопросов, которые задают чаще всего. Нет, для этого отсутствуют юридические основания. Законодательство определило одним из главных условий выплаты в пользу родственников умершего факт совместного проживания с покойным пенсионером, а документ, удостоверяющий факт совместного проживания, - необходимое условие, чтобы получить выплату.

Если не найдется заявителей, у которых на руках есть соответствующее подтверждение совместного проживания, спустя 6 месяцев после смерти пенсия переходит в состав всего наследуемого имущества. В этом случае пенсия достается исключительно лицам, вступившим в права наследования по отношению к умершему.

- Какие требуются документы, чтобы получить пенсию умершего?

- Родственникам, обратившимся в территориальный орган ПФР по месту проживания умершего пенсионера, необходимо взять с собой:

1. Паспорт (того, кто подает заявление).

2. Заявление (с запросом на выплату средств, неполученных умершим).

3. Гербовое свидетельство о смерти.

4. Документы, удостоверяющие, что заявитель жил вместе с умершим на одной площади (например, выписка из домовой книги).

5. Документ, удостоверяющий отношения родства между умершим и тем, кто подает заявление (например, свидетельства о рождении, браке).

- Если умерший пенсионер - кормилец, можно ли перейти на иждивенческую пенсию покойного?

- Актуальным является случай, когда умерший пенсионер фактически содержал остальную семью. Родственники умершего, находившиеся у него на иждивении, имеют право заявить о назначении пенсии в связи с потерей кормильца. Это могут сделать также нетрудоспособные родители и супруги, даже если они не были всецело на содержании (это возможно в случае, когда они потеряли свои источники доходов).

В данном случае, в отличие от снятия остатка пенсии, интервал времени с даты смерти не важен. Чтобы перейти на пенсию покойного лицу, находящемуся с усопшим в зарегистрированном браке, следует обратиться в Пенсионный фонд, предъявив:

1. Паспорт.

2. Свидетельство о браке.

3. Свидетельство о смерти пенсионера.

4. СНИЛС покойного.

5. Сведения о его заработке за произвольные 5 лет, а также трудовом стаже.

6. Документы, удостоверяющие иждивенческий статус просителя или потерю источников дохода.

В некоторых обстоятельствах могут потребоваться дополнительные документы.

Обратите внимание!

Лучше не умалчивать о смерти получателя пенсии ради попыток получить в собственное распоряжение приходившие к нему выплаты. Как только неправомерность деяния будет обнаружена, все деньги принудят отдать в ПФР, даже если вы могли претендовать на них в законном порядке.