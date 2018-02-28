Что нового и необычного приготовили дизайнеры для весны этого года, а что не надоело и все еще на пике популярности? Готовятся к весне заранее, учитывая тренды с мировых показов моды.

Юбка-карандаш

Этот предмет гардероба можно найти, пожалуй, у любой деловой женщины. Однако дизайнеры делают выбор в пользу броскости, подбирая яркие цвета (желтый, красный, зеленый) и интересную фактуру (геометрический рисунок, абстракция). Стилистические сочетания также не остались в стороне - смело носим эту строгую юбку с простыми вещами: майкой и спортивной обувью.

Бахрома

В предыдущие сезоны мало кого не коснулся этот тренд. Бахрома настолько полюбилась как дизайнерам, так и модницам, что этой весной она снова актуальна. Теперь в моде длинная бахрома в несколько слоев. Выигрышный образ - сарафан на бретелях по фигуре с длинной бахромой в пол в сочетании с туфлями-лодочками станет отличным поводом для вечернего похода в театр или кино.

Розовые оттенки

Этой весной ожидается дебют розового, который сделал передышку на пару сезонов. Особое внимание следует уделить таким оттенкам, как фуксия и нежная пудра. Весной всегда хочется красок, радующих глаз. Если вы в поиске идеального пальто на весну, то этот вариант станет самым выигрышным. С таким цветом восхищенные взгляды прохожих гарантированы. Ну а свитер или блуза цвета пыльной розы - обязательная вещь в весеннем гардеробе.

Деним

В новом сезоне мода на джинсовую одежду набирает обороты. От светлого до темного, от комбинированного до заляпанного краской и вареного, как в 80-е. Не ограничивайте свою фантазию исключительно на выборе новой пары джинсов - в ваше распоряжение дизайнеры предлагают платья, жакеты, рубашки и комбинезоны из денима.

Пластик

Сначала может показаться, что этот материал для одежды прибыл к нам из будущего. Но скорее это сама мода дошла до него. Модные дома предлагают не только уже ставшие классическими плащи-дождевики, но и сумки, обувь, шорты - все из пластика.

Лавандовый цвет

Этот нежный оттенок очень красиво смотрится в сочетании с мятным, персиковым, белым. Брючные костюмы, а также отдельно пиджаки и жакеты этого цвета станут весной настоящей находкой для желающих обновить гардероб.

Перья

Отделку из перьев можно считать некой классикой, ведь из сезона в сезон в коллекциях в любом случае присутствуют перья. Теперь экстравагантные наряды можно надевать не только в новогоднюю ночь. Дизайнеры в новых коллекциях сделали удачную попытку внедрить перья в повседневную жизнь. Однако одежду с перьевым декором следует использовать с осторожностью: если это дневной выход - подойдут аксессуары с перьями или скромная отделка на подоле брюк или юбки. Если это вечерний выход, можно не ограничивать себя и подобрать платье, блузку или юбку, щедро украшенные перьями.

Шорты

Весной и летом этого года шорты любой длины очень актуальны. Стильно смотрится сочетание шорт-бермудов с легким свитером, блузой из шифона и шелка, жакетом, белой рубашкой и обувью на каблуке. Сочетание пиджака с шортами просто бесподобно! Казалось бы, как можно соединять такие разные вещи?! Однако дизайнеры смогли убедить в обратном.

Красный плащ

Если в прошлом сезоне в моде был черный кожаный плащ, то сейчас власть полностью захватил красный. Выбор в пользу красного плаща смелый, поэтому следует разбавлять его базовыми однотонными вещами серой, черной и белой расцветки.

Оборки

Пожалуй, ни один сезон не обходится без оборок. Они создают по-настоящему женственный образ, добавляя романтичности, даже если на вас джинсы и кеды.

Поп-арт

Модельеры часто украшают одежду принтом с различными персонажами. Мода - это часть большого мира искусства. Поэтому мы можем увидеть одежду с такими рисунками, как комиксы, портреты знаменитостей и многое другое. Выбирая наряды такого типа, можно показать свою индивидуальность. Смотрятся они необычно и ярко - как раз то, что нужно для весенней поры.

Сочный синий и грифельный серый

Серые оттенки уже давно не считаются чем-то скучным. Они добавляют образу строгости и визуально делают его богаче. Синий, который также считается относительно спокойным цветом, с каждым годом становится популярнее. Одежда в синих тонах выглядит благородно.

Клетка

Клетка все так же в моде - не сходит с подиумов уже много сезонов. Все чаще ее называют классическим принтом. В этом году клетка выступает в качестве дополнительного элемента. Сейчас особую популярность набирает сочетание черных и белых клеток, напоминающее шахматную доску.

Высокая посадка

В тренде брюки с высокой посадкой. Дополнить образ можно красивым ремнем. Такой покрой брюк визуально удлинит ноги.

Платье-тренч

Выигрышный вариант, который также подчеркнет женскую фигуру. Приталенная модель с широким поясом может быть и без рукавов, добавить красоты в движении помогут различные драпировки. Вариантов довольно много.