Всем известно, что в первые дни жизни новорожденный малыш требует особенной заботы и ухода, а новоиспеченные мама и папа нуждаются в поддержке.

Во всем мире государство старается помогать родителям, выплачивая пособия и давая возможность мамам уйти в декретный отпуск. Однако меры поддержки даже в развитых странах различаются кардинально. В целом примерно 85% государств обеспечивают матерям минимальные 12 недель декретного отпуска. Из них 53% в соответствии со стандартом Международной организации труда предоставляют отпуск не менее 14 недель. Россия с ее оплачиваемым декретным в 140 дней и гарантированным отпуском по уходу за ребенком в течение 3 лет занимает в общем рейтинге почетную золотую середину.

США: помоги себе сам

Уровень госпомощи родителям в Америке один из самых низких в мире. Отпуск по уходу за ребенком длится там всего 12 недель, после чего молодые мамы вынуждены нанимать няню или отдавать малыша в ясли. Чтобы хоть как-то продлить время, проведенное с новорожденным, американки стараются присоединить к декрету отгулы и дополнительные выходные. Пособия на детей в США также не выплачиваются, в этом страну можно сравнить разве что с Новой Гвинеей. Единственный вариант денежной помощи от государства после рождения детей - возможность получения налоговых льгот, равных 1000 долларам в год на одного ребенка.

Проблема такой социальной незащищенности граждан поднимается регулярно. Еще в 2013 году президент Барак Обама негодовал, что «США - единственная развитая страна на Земле, которая не гарантирует своим гражданам оплачиваемые больничные или оплачиваемый декретный отпуск».

Финляндия: все в одной коробке

Декретный отпуск в этой стране длится 9 с половиной месяцев, но по заявлению его можно продлить. При этом ухаживать за ребенком может любой из родителей, и достаточно часто молодые отцы берут эту задачу на себя. В садик детей обычно отдают еще до достижения годовалого возраста или оставляют на попечении няни. При этом пособие на ребенка выплачивается до 17 (!) лет.

В Финляндии с 30-х годов прошлого века все новорожденные получают от государства подарок. Это большая коробка с набором всего необходимого для малыша: пеленки, распашонки и предметы гигиены. Такие подарки выдаются абсолютно всем роженицам вне зависимости от их социального статуса. Любопытно, что саму коробку можно использовать в качестве детской кроватки. К ней даже прилагается матрасик.

Швеция: ответственность пополам

Эту скандинавскую страну смело можно назвать демографическим оазисом. Швеция обеспечивает своих граждан одним из самых длительных оплачиваемых декретных отпусков продолжительностью в 480 дней. При этом всячески подчеркивается совместная ответственность родителей за ребенка. Папа обязан уйти в декрет минимум на два месяца, чтобы тоже уметь ухаживать за младенцем. А если он не использует такую возможность, то этот период просто вычитается из общей продолжительности отпуска - передать лишние месяцы другому родителю невозможно.

Первые 6 недель молодая мама получает до 80% от средней зарплаты. А если она трудилась в бюджетной сфере, ей выплачивается полная сумма заработка. Но в последние месяцы декретного отпуска полагается лишь минимальное пособие.

Китай: из дома не выходить

В этой стране до сих пор действует программа «Одна семья - один ребенок», однако декретный отпуск родителям все же полагается. В основном за младенцем ухаживают мамы, при этом женщинам старше 25 лет добавляют дополнительные 15 дней отпуска - для восстановления здоровья после родов. Отцам также разрешается взять отпуск продолжительностью от 90 до 120 дней. Но этим правом мужчины пользуются редко, поскольку конкуренция на рынке труда велика, большинство боится покидать рабочее место на такой продолжительный срок.

Именно в Китае до сих пор сильна традиция материнского «затворничества». Считается, что роды отнимают у женщины очень много энергии, поэтому в течение месяца она не должна вставать с постели и выходить из дома даже на балкон. В это время ей также рекомендуется не принимать душ и употреблять только теплую пищу. Все эти странные действия призваны восстановить энергетический баланс молодой мамы.