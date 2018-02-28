В преддверии 8 Марта мужчины озабочены выбором подарков к празднику. Если планируется покупка ювелирного изделия, то пригодятся советы специалистов Управления Роспотребнадзора по РТ.



Особенности продажи изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней содержатся в разделе VII Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 19 января 1998 года №55.

При передаче приобретенного товара покупателю продавец проверяет наличие на нем оттиска государственного пробирного клейма Российской Федерации и его качество, оттиска именника изготовителя (для изделий российского производства), а также сертификата на ограненный природный драгоценный камень.

Вместе с товаром покупателю передается товарный чек, в котором указывается следующее: наименование товара и продавца, проба, вид и характеристика драгоценного камня, артикул, дата продажи и цена товара, а также ставится подпись продавца.

К каждому продаваемому ювелирному изделию должен быть прикреплен опломбированный ярлык, в обязательном порядке содержащий наименование ювелирного изделия, название изготовителя (импортера), логотип и адрес предприятия-изготовителя (импортера), название драгоценного металла с указанием пробы, артикул и вес изделия, его размер (для колец, цепей, браслетов), виды драгоценных вставок с указанием веса и качественных характеристик, а также цена изделия.

После покупки обязательно сохраняйте кассовый и товарный чеки и бирку.

При покупке ювелирного украшения внимательно осмотрите его, найдите оттиск пробирного клейма и именник завода-изготовителя (в случае если речь идет о ювелирной продукции отечественного производителя). Если изделие импортного производства, то именник может отсутствовать, но оттиск клейма инспекции пробирного надзора установленного образца должен присутствовать обязательно.

Государственное пробирное клеймо - специальный знак, чеканящийся на изделиях или накладывающийся немеханическим способом (электроискровым или с помощью лазера) государственными инспекциями пробирного надзора. Он означает, что изделие проверено в государственной инспекции и имеет пробу не ниже указанной в клейме.

В Российской Федерации установлены следующие пробы:

платиновые - 950, 900, 850;

золотые - 999, 958, 750, 585, 500, 375;

серебряные - 999, 960, 925, 875, 830, 800;

палладиевые - 850, 500.

Исключение составляют изделия из серебра отечественного производства массой до 3 гр. включительно (без учета вставок), продажа которых допускается без пробирного клейма.

На бирках ювелирных изделий со вставками из драгоценных камней (бриллианты, изумруды, рубины, сапфиры) должны быть указаны их характеристики (цвет и чистота) и масса, если вставки полудрагоценные (топазы, аметисты, хризолиты, гранаты), то указывается просто вес вставки без каких-либо характеристик чистоты.

Ювелирные изделия надлежащего качества возврату и обмену не подлежат.

Однако в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, покупатель по своему выбору вправе потребовать заменить товар, отремонтировать изделие за счет продавца, вернуть товар и получить уплаченную за него сумму.