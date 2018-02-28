Наверное, каждому из нас присущ тот или иной страх. Одни боятся высоты, другие - собак, третьи - зеркал. Мы со смехом относимся к тому, что кто-то опасается кукол, микробов, рукопожатий. Однако самим людям, страдающим от этих страхов, не так радостно, как окружающим.



Многие годами живут со своими тревогами, не зная, как их побороть, что с ними делать, а главное, откуда они взялись. Обо всем этом «КВ» решили поговорить с казанским врачом-психотерапевтом Алексеем Козловым.

- Страх называют самой древней и самой сильной человеческой эмоцией. Какое определение ему дадите вы?

- Страх - это охранная функция психики, нормальная физиологическая реакция организма, присущая каждому без исключения. Человечество выжило за счет страха. Это часть инстинкта самосохранения, состояние высокой концентрации, нервного возбуждения, которые помогают нам собраться для устранения угрозы, подготовить организм «к драке», активным действиям, мобилизоваться.

- Что происходит с нами в момент страха?

- Мозг передает сигнал надпочечникам, те в свою очередь начинают выделять адреналин, норадреналин. Организм готовится к активности, борьбе. Увеличивается скорость реакции, а также мышечная сила, повышается болевой порог, выносливость. В то же время учащается сердцебиение, дыхание, скачет давление. Сужается сознание, то есть человек перестает слышать посторонние звуки, сигналы. Он концентрируется на источнике опасности и реагирует на угрозу двумя способами: атакует («бей») или избегает ее («беги»). Это первичные инстинкты физического выживания.

- Но не всегда страх мобилизует. В некоторых случаях он мешает спокойно жить...

- Вот тут надо понимать разницу между страхом и фобией. Когда страх становится настолько сильным, приобретает болезненные формы, мы уже говорим о клиническом расстройстве - фобии. Страх - это ведь кратковременная реакция, направленная на некую угрозу. А вот фобия постоянна. Она мешает нормальной жизни человека, приводит к социальной дезадаптации. Допустим, когда при авиафобии люди увольняются с работы, требующей перелетов. Во многих случаях фобии не поддаются логическому объяснению, но за ними стоят глубинные причины.

- Голливудский режиссер Альфред Хичкок страдал овофобией - боялся яиц, художник Сальвадор Дали остерегался кузнечиков, писатель Николай Гоголь опасался быть погребенным заживо. Правда, что творческие люди больше подвержены страхам и фобиям?

- Есть такой момент. У творческих людей в большей степени развита визуальная, репрезентативная система. У них сильно развито воображение, за счет чего они, конечно, творят, сочиняют, рисуют. Но они же и додумывают то, чего нет, в том числе и страшные, тревожные картинки. Вот Уолт Дисней всю жизнь боялся мышей, хотя сам создал на этом империю. Тот же Альфред Хичкок знаменит своими фильмами ужасов, увлекательными сюжетами. Но боялся предметов овальной формы, напоминавших ему яйцо. Страхам в основном подвержены перфекционисты, стремящиеся все довести до идеала, все контролировать, а также тревожные, мнительные люди.

- Что внушает людям самый большой страх?

- Традиционно самым распространенным у человечества считается страх смерти. Это ведь неизвестность. Смерти боятся все, но в разной степени. Я же согласен с нашим известным писателем Чеховым. В свое время он писал, что самый большой страх - страх жить, когда человек боится всего подряд. В школе - поднять руку, в университете - заниматься тем, чего хочет, на работе поступает так, как не страшно. Так и жизнь заканчивается.

- Почему мужчины испытывают страх перед браком?

- С чего вы решили, что мужчины боятся брака? Это стереотип, вызванный сложившейся в нашей стране демографической ситуацией. Возьмите, к примеру, Китай, где мужчин на 30 миллионов больше, чем женщин. Там парень будет волосы на себе рвать, чтобы девушка вышла за него замуж. А она еще подумает, присмотрится лучше и, может, выберет другого молодого человека. В Китае мужчины очень хотят жениться, но не могут найти себе пару.

- Если вернуться к фобиям, можно ли их преодолеть без помощи психотерапевтов?

- Любые фобии нужно лечить. Рано или поздно они приводят к психосоматическим проблемам, могут вылиться даже в аритмию, тахикардию. Да и самого человека страхи меняют. Ему все время приходится терпеть, думать о том, как бы что-то не стало хуже. С помощью специальных техник человек может самостоятельно побороть страхи. Например, проводить дыхательные упражнения: представьте, что с каждым вдохом вы вдыхаете смелость, а с выдохом отпускаете страх и напряжение. А вот справиться с фобиями тяжелее, и здесь уже требуется помощь специалистов. Именно психотерапевт знает, какие техники проводить в конкретном случае.

- Говорят, если, например, боишься высоты, надо прокатиться на колесе обозрения. Насколько это верный метод?

- Преодолевать страх надо, не ломая себя. В противном случае ваши тревоги лишь усилятся. Если боишься высоты, начинать с колеса обозрения неверно: это слишком резко. Надо постепенно идти навстречу своему страху. Например, вы боитесь пауков. В некой комнате расположен аквариум с ними. Вы шаг за шагом должны к нему, своему страху, приближаться. Сначала хотя бы просто открыть дверь комнаты, затем отвлечься, расслабиться. Через некоторое время можно вновь повторить, но уже на шаг или два приблизиться к аквариуму. И такими темпами вы дойдете до паука. Если боитесь собак, начните за ними наблюдать на безопасном расстоянии, смотреть картинки с ними. Затем уменьшайте расстояние, гладьте маленьких собак и так далее.

- Сколько сеансов понадобится, чтобы победить страх?

- Это очень индивидуально, зависит от личности человека, степени его тревожности. Одним может хватить одного-трех сеансов, а у других даже через 15 занятий будут лишь незначительные улучшения.