Городские дороги и дворы после снегопада, обрушившегося на республику в начале февраля, не сразу, но все же расчистили. Другое дело - дороги к садовым товариществам и участкам «диких» дачников.



Пока солнышко не растопит нанесенные сугробы, пробраться к дачам будет проблематично. Между тем на конец зимы - начало весны у шестисоточников запланировано одно важное дело: по традиции в это время рачительные владельцы неотапливаемых теплиц набрасывают туда снег.

Стоит ли тратить силы и будет ли польза от снежного покрова на тепличных грядках, рассказывает наш постоянный консультант - кандидат биологических наук Ольга Леушева.

Цель

Одни считают, что за зиму все вредители в теплице вымерзают, снег, принесенный в помещение в конце зимы, растает раньше, чем на улице, земля ко времени высадки рассады будет чистой и влажной. Причем тающий снег принесет растениям больше пользы, чем водопроводная вода. Падая с высоты, он «собирает» в себя многочисленные микроэлементы и доносит их до растений. Весной при таянии снега эта вода «будит» семена. Недаром говорится: «Снег на землю - тот же назем».

Двери настежь

Те, кому добраться до участков сложно, иногда оставляют на зиму открытыми двери в теплицу в надежде, что земля хорошо промерзнет, вредители погибнут, а снег «самотеком» проберется внутрь и ляжет на грядки. Результат чаще всего бывает отрицательным - ветер не считает нужным раскладывать снег ровным слоем в нужных местах. Скорее всего, он наметет сугроб в одном углу, а попутно натворит бед: повредит дверь, сорвет поликарбонат...

Без фанатизма!

Максималисты советуют накидывать снег толщиной в полметра, не меньше. Выходит, в теплицу размером 3х6 м нужно загрузить почти 9 кубов снега - целый кузов самосвала вручную! А что делать весной, когда земля должна прогреваться? Выбрасывать обратно, чтобы ускорить оттаивание почвы? Нет уж, спасибо, силы нам еще летом пригодятся!

Наука и жизнь

Кое-кто считает, что набрасывать снег в теплицу необходимо для выравнивания давления. Якобы теплица без снега внутри разрушится. Но любой инженер объяснит, что прочность конструкции зависит от соблюдения технических расчетов и правильности подбора материалов. Деформация теплицы - расплата за ошибки в ее возведении. Не нужно располагать теплицу рядом со строением или забором. Это может препятствовать сходу снега и способствовать разрушению теплицы.

Ноу-хау

Кстати, о конструкции. На крышах поликарбонатных теплиц снег не тает и не съезжает. Именно поэтому неотапливаемую теплицу лучше сделать со съемной крышей. Такая конструкция не сломается зимой, а на грядки попадут полезные осадки. Осенью достаточно нескольких минут, чтобы снять крышу, а весной - чтобы поставить ее на место.

Если запланировано капитальное строение, придется рассчитать каркас на максимальную нагрузку и предусмотреть достаточно крутой угол наклона ската. При его определении важно принимать в расчет градус широты местности, количество ясных солнечных дней и назначение теплицы. Ориентировочно считают, что градус наклона крыши к горизонту определяется широтой данной местности за вычетом 20°. Таким образом, для Казани и окрестностей этот угол будет равен 35°. Однако ввиду того что в теплицах с более крутым уклоном хуже держится тепло, на практике у двускатных теплиц обычно делают наклон около 30°, а у односкатных - около 35° и даже 45°.

Совет по очистке

Если нет возможности регулярно очищать от снега стационарную крышу, каркас теплицы нужно укреплять с осени. Как правило, опоры ставят под лаги и боковые части каркаса через каждые полтора метра. Закреплять подпорки нужно тщательно, чтобы они не пробили потолок и не провалились в землю.

Случается, во время оттепели снег примерзает к поверхности поликарбоната. Не стоит его соскабливать - можно повредить покрытие, а царапины снижают светопроницаемость. Действовать лучше метлой или деревянными инструментами. Очень удобно работать автомобильной снеговой щеткой с телескопической ручкой.

Подведем итоги

Очевидно, однозначного ответа на вопрос о целесообразности набрасывания снега в теплицу нет. Многое зависит от конструкции и материала, из которого сделана теплица, того, как устроены и каким грунтом заполнены грядки. И, наконец, от физических возможностей хозяев. А вообще-то поработать под первым весенним солнышком - одно удовольствие!