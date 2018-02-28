Уважаемые читатели!

Накануне большого юбилея - 100-летия Республики Татарстан, который будем отмечать в 2020 году, редакция «Казанских ведомостей» совместно с Национальным музеем Республики Татарстан при поддержке Ассоциации музеев РТ дает старт новому проекту «ИСТОРИЯ ТАТАРСТАНА В ВЕЩАХ».

Предлагаем вам рассказать о вещах, в которых отразилось наше время, время ваших родителей, дедушек и бабушек. Это должны быть рассказы об обычных и необычных предметах, которые служили людям и сейчас имеют историческую ценность. Объясните своим современникам, какое значение имели эти вещи в те годы и для чего они были нужны. Это могут быть предметы как из новейшей истории республики, так и прошлых веков.

Если вещь сохранилась в вашей семье, можете проиллюстрировать свои воспоминания. Присылайте нам фотографии этих предметов по обычной почте (420066, Казань, а/я 231) и электронной (redkv@kazved.ru) или приносите эти вещи в редакцию по адресу: ул. Чистопольская, 5. Мы их сфотографируем и вернем сразу же вам.

Не забудьте написать, о каком периоде времени вы рассказываете (желательно указать год): это существенно повысит ценность ваших воспоминаний. Обязательно укажите свои координаты для обратной связи: ФИО, домашний адрес или телефон, а также род занятий, возраст (кроме имени, эти сведения публиковаться не будут).

Итак, давайте сообща расскажем историю Татарстана в вещах! Они - самые беспристрастные свидетели времени, хранят энергетику и память о нашем прошлом.

Ведущая рубрики главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера ЯКУПОВА

Форма для печенья

В семье Михаила Петровича и Маланьи Ивановны Алешиных было шестеро детей. Нас, своих многочисленных внуков, бабушка всегда старалась порадовать чем-нибудь вкусненьким. В магазинах в конце 80 - начале 90-х годов были пустые полки, да и бабушкина пенсия была маленькая - не разбежишься покупать сладости. Поэтому угощения она готовила сама: пекла слойки, пироги с капустой, яблоками, картошкой. Тесто у нее получалось легкое, воздушное - просто объедение! Таких вкусных пирогов я не ела ни у кого! Варила она и помадку из молока, сахара и сливочного масла - это лакомство нравилось всем. Была у нее и специальная форма для выпечки печенья на газовой плите. Когда мы видели на столе горку этих печенюшек - рассыпчатых, слегка хрустящих, радости нашей не было предела!

Бабушка была неграмотная, кулинарные рецепты не записывала - готовила на глазок, беря горсточку того, щепотку другого... И что бы она ни готовила, неизменно получалось вкусно.

Хоть бабушка и не умела писать и читать, она активно общалась с родственниками - письма, открытки под ее диктовку писали мы, внуки. Родилась в селе Нестерово Пителинского района Рязанской области, там остались ее родные и близкие. Туда письма писались особенно часто. «Привет из Казани! Здравствуйте, дорогие родные...» Эту фразу мы писали без заминки. Дальше бабушка диктовала имена, потом подробно рассказывала о своем житье-бытье, затем интересовалась жизнью, здоровьем родных. Фраза, которая повторялась из письма в письмо «Как там поживает моя подружка Манька Фионина?», всегда вызывала у нас приступ смеха - уж очень забавным нам казалось такое обращение. В конце всегда добавляла: «Передавайте привет всем, кто меня помнит». Получив письмо в ответ, ждала, когда мы его прочитаем. Письма, открытки хранила и часто просила перечитать. Бабулю мы любили, и сейчас эти моменты с письмами вспоминаются все чаще.

Когда бабушки не стало, форму для выпечки печенья забрала я. Без дела она не лежит - несмотря на изобилие всевозможной выпечки в магазинах, продолжаю готовить печенье в этой форме. Так вкусно, как у бабули, не получается, но моим домашним нравится. Пьешь молоко или чай с таким печеньем и словно возвращаешься в детство, где ждет тебя любимая бабушка, чтобы побаловать вкусняшками...

Светлана Тарелкина, Казань

Деревянная ложка

Я очень скучаю по своей родной деревне, что стоит на берегу реки Ик Азнакаевского района. С возрастом это особо остро ощущаю. Вспоминаю, как мы детьми в послевоенные годы собирали дикий лук, щавель, корни камыша на лугах, как резвились и играли до самых сумерек. Золотая пора!

Родители наши были крестьянами. Летом во время сенокоса там, где были ровные участки, траву косили косилкой, а в труднодоступных местах использовали обычную косу. Все, кто умели ею косить, выходили на сенокос.

Кормили прямо на рабочем месте, поэтому с собой косцы брали тарелку и ложку. На деревянной ложке выпуска послевоенных лет, которую папа брал с собой, был вырезан какой- то знак. Сначала я думала, что это цифра 7. Спросила у отца, оказалось, это знак нашего рода (нэсел тамгасы) со стороны папы - семей моих дедов Яхшыгола, Ваhаба, Мусы, Латифуллы, Карамуллы.

А папа мой 1900 года рождения. В те далекие времена многие люди были малограмотные, поэтому в сельской местности каждой семье присваивался определенный знак, чтобы рисовать его вместо своей подписи. Выбор знака нередко зависел от рода деятельности главных членов семьи. Фамилии часто присваивались тоже согласно занятию. Так появились у татар фамилии Портновы, Сугановы, Казаковы...

Вот я и предполагаю, что этот знак нашей семьи, возможно, от формы косы. В любом случае уверена - мои предки были трудолюбивыми и честными людьми. А эту ложку мы до сих пор храним как семейную реликвию.

Разина Фазлыева, Казань

Бабушкины рушники

В нашей семье хранятся рушники, вышитые моей бабушкой Прасковьей Дмитриевной Хлопуновой 1898 года рождения, уроженки села Билярск Чистопольского уезда Казанской губернии. Ткань от времени пожелтела, но полотенца эти не утратили своей красоты, а яркий цвет нитей сохранился до сих пор. Этим рушникам около 100 лет. Бабушка украшала их узорным шитьем перед свадьбой приблизительно в 1915 - 1916 годах. На рушниках вышиты два конца, рисунок состоит из нескольких повторяющихся элементов, а низ полотенца в кружеве, связанном крючком.

Издревле изготовление свадебных рушников считалось обязанностью невесты - не менее 40 необходимо было припасти к свадьбе. Но главными рушниками считались пять: родительский, союзный, божник, венчальный и хлебосольный.

По воспоминаниям мамы, такими полотенцами в доме бабушки украшали иконы, а по большим праздникам их развешивали над окнами, дверями, на зеркалах. На Пасху бабушка пекла куличи. Для них предназначались пасхальные рушники, на которых были вышиты буквы ХВ (Христос воскрес) и символ яйца.

Раньше рушники играли в жизни человека важную роль, сопровождали его от рождения до смерти. Ими опускали в могилу гроб с телом моей бабушки. Наступил уже XXI век, а полотенца, вышитые ею, до сих пор напоминают нам о ней.

Татьяна Чахирева, пенсионерка, Казань

Как часы «переехали» с чердака на новую квартиру

«Нашла!» - воскликнула я, разыскав на чердаке деревенского дома деревянные часы с позолоченным циферблатом, которым уже более 70 лет.

Со слов дедушки, эти часы их молодой семье подарили на новоселье с пожеланием долгой и радостной жизни. Пожелание сбылось: дедушка с бабушкой прожили вместе 49 счастливых лет. В их отношениях не было лжи и упреков, только взаимная любовь и бесконечное уважение друг к другу. Всего год мой любимый дед не дожил до золотой свадьбы, которую мы собирались праздновать всей нашей большой и дружной семьей.

Бабушка говорила, что эти часы были свидетелями их семейного счастья, пока, увы, не сломались. Ну как тогда не найти их и не отдать в ремонт?! Мы недавно переехали в новую квартиру, и такая семейная реликвия должна непременно быть там, чтобы стать оберегом, символом мира и нашего семейного спокойствия.

Бережно смахнув многолетнюю пыль и взглянув на циферблат, я опешила. Стрелки точно показывали то время, которое высвечивалось у меня на телефоне! Никогда не верила в чудеса, но этот случай заставил поверить, что порой в жизни случаются просто загадочные события...

Екатерина Орлова, слушатель школы стажера