«Зачем в ХХI веке люди ведут дневник, пусть даже электронный? Это ведь неактуально», - такой комментарий прислал читатель на нашу публикацию «Блогеры: сам себе редактор, сам себе корреспондент» («КВ», 21 декабря 2017 года).

За ответом на эту реплику мы обратились к автору материала - казанскому блогеру и слушателю школы стажера Оксане Болдыревой.

История

Кто в детстве не вел дневник? Речь не о школьном ежедневнике с расписанием уроков, где красной ручкой учитель выводил отметки, а иногда строго приказывал: «В школу с родителями, срочно!» Личный дневник - это любовно украшенный наклейками и рисунками блокнот или общая тетрадь, куда день за днем заносились важные события и наивные детские секреты. По законам жанра каждая запись начиналась словами: «Мой дорогой дневник...»

Многие великие люди доверяли бумаге хранение своих мыслей и переживаний. Великий Лев Толстой начал свои записи в 1847 году 18-летним студентом, а закончил в 82 года всемирно известным писателем. Дневник вели Корней Чуковский, Зинаида Гиппиус, Константин Симонов и многие другие.

В новом формате

Мир не стоит на месте. Уже никого не удивишь книгами на планшете или деловым органайзером, умещающимся в памяти смартфона. Личный дневник тоже осовременился, перейдя в электронный формат авторского блога. Блог позволяет размещать не только текстовую информацию, но и дополнять ее фотографиями, картинками и даже видеофайлами. Красочное оформление превращает личные записи в мини-журнал, интересный не только автору, но и широкому кругу читателей. Неудивительно, что одна из самых популярных блог-платформ так и называется: «Живой журнал» (LiveJournal).

Зачем ведут?

Электронный дневник для многих - возможность разобраться в своих мыслях и эмоциях. Не случайно есть специальные психологические упражнения, рекомендующие ежедневно фиксировать свой поток сознания. На экране разобранная по пунктам проблемная ситуация выглядит не так страшно, как в собственном воображении.

Кроме того, это отличный способ проявить свои творческие способности. Испытано на себе: создание неповторимого «лица» собственного блога - необычайно увлекательное занятие, позволяющее почувствовать себя редактором газеты или журнала.

Плюс в процессе осваиваешь новые навыки: обработку фотографий или графический дизайн, например.

Ключевое отличие электронного дневника от его бумажного собрата - публичность. Информация в блоге, за исключением специально закрытых постов, общедоступна. И если бумажный дневник обычно прячут от чужих глаз, то блог, напротив, ведется для широкой аудитории. Он отличная возможность найти новых виртуальных знакомых из разных городов и даже стран.

Наибольшее число подписчиков привлекает блог, не просто описывающий повседневную рутину, а имеющий какую-нибудь изюминку. Например, дневник с рассказами россиян, переехавших за границу, мастер-классами по изготовлению каких-либо поделок, отчетами о спортивных и культурных мероприятиях. Но иногда, для того чтобы блог стал пользоваться любовью читателей, достаточно лишь таланта автора, умеющего увлечь аудиторию ярким описанием самых будничных моментов.

Источник дохода

Следующее приятное преимущество электронного дневника - возможность превратить его в дополнительный источник дохода. Профессиональные блогеры занимаются этим делом не просто из любви к искусству, а осознанно превращая свой проект в прибыльное интернет-издание. Но чтобы электронный дневник приносил доход, он прежде всего должен быть интересен аудитории и иметь большое количество читателей. Блог, на который подписаны несколько друзей и родственников автора, может быть необычайно увлекательным, но если он не популярен, о заработке можно забыть.

Некоторые с самого начала начинают вести электронный дневник исключительно как бизнес-проект. В этом случае информация, размещаемая в блоге, может не иметь ничего общего с реальными мыслями и переживаниями автора. Такой дневник является тематическим и включает в себя статьи только на заданную тематику. Например, восточная кухня или разведение британских кошек. В такой блог новости о том, куда автор ходил вчера вечером, не попадают.

Блог против компьютера

Хотя на первый взгляд блог и личный дневник очень похожи и различаются только форматом подачи материала, знак равенства между ними ставить нельзя. Ведя записи, которые никто не увидит, мы можем быть абсолютно открытыми и без всякого стеснения делиться с дорогим дневником любыми тайнами.

В случае с блогом все не так однозначно. Даже самые откровенные электронные дневники приоткрывают читателям лишь ту часть информации, которую позволяет автор. Поэтому в интернет-пространстве на красиво обработанных фотографиях все часто выглядит чуть ярче, красивее и эффектнее, чем в реальности.