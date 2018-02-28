Оставался еще один матч: питерский клуб «Тосно» не испугался морозов, как и «Луч-Энергия» из Владивостока.

И все-таки болельщики увидели голы с игры, а не с пенальти. Причем сразу три гола – «Тосно» выиграл 2:1. Голы у питерцев забили Буйволов и Погребняк, причем сделали это всего за пять минут – на 22-й и 27-й минутах.