Парк горэлектротран-спорта Казани продолжает заметно обновляться. На маршруты общественного транспорта столицы вышли еще 10 новых трамваев и 15 троллейбусов. Да еще какие! С телевизорами, Wi-Fi и видеокамерами - вот таков теперь уровень комфортности в столичных новеньких «рогатиках».

В качестве обычного пассажира преимущества троллейбуса нового поколения оценил вчера Президент Татарстана Рустам Минниханов. Глава республики совершил ознакомительную поездку длиной в две остановки и дал высокую оценку приобретенным для Казани машинам, сообщает пресс-служба Президента РТ.

- Это новые, современные транспортные средства для перевозки пассажиров. Троллейбус очень комфортный. Он оснащен ТВ-плазмой, интернетом. Считаю, что сегодня необходимо поднимать культуру общественного транспорта. Метро, троллейбусы и автобусы со специально выделенными полосами для движения должны быть комфортными. Приоритет общественному транспорту будет отдаваться и в дальнейшем. Мы будем работать в интересах людей, которые ездят на общественном транспорте, - отметил Рустам Минниханов.

Семь трамваев из десяти - российского производства, они изготовлены в Екатеринбурге. Три трамвая приобретены в Белоруссии. Троллейбусы Казань традиционно закупает в городе Энгельсе Саратовской области - это зеленые машины с плавным ходом марки «Тролза».

- Новые троллейбусы оснащены кондиционером в салоне водителя, в каждом салоне есть шесть розеток для зарядки телефонов, Wi-Fi, информационные мониторы, работает система навигации для удобства пассажиров с названием остановок в пути следования, - рассказал журналистам о технических преимуществах машин заместитель гендиректора по эксплуатации МУП «Метроэлектротранс» Ренат Залялов.

Главным новшеством городского транспорта является оснащение видеокамерами. Автоинформатор объявляет пассажирам все остановки, табло на троллейбусе меняет цвет в зависимости от уличной освещенности, чтобы информацию могли прочесть люди с ослабленным зрением. Средние площадки троллейбусов оборудованы пандусами для инвалидов. Такими же опциями оснащены трамваи. В каждом вагоне троллейбуса по пять видеокамер, а в трамваях восемь.

- Парк троллейбусов обновился на 10 процентов, и сейчас троллейбусы в городе все новые. По трамваям, в городе осталось еще 19 старых составов, которые курсируют по разным маршрутам. С учетом поступления новых вагонов, которые вышли на линии, парк трамваев обновился на 11 процентов. Надеюсь, что к чемпионату мира по футболу - 2018 парк трамваев обновится полностью и он тоже, как и троллейбусный, станет на все 100 процентов обновленным. Кстати, новые трамваи на 4,5 метра длиннее старых, - отметил генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Асфан Галявов. По данным руководителя горэлектротранспорта столицы, самый популярный троллейбусный маршрут в городе - №1, самый популярный маршрут трамвая - №5.