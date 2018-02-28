Волейболисты казанского «Зенита» и в шестом матче группового этапа Лиги европейских чемпионов одержали победу, повторив достижение динамовок Казани в аналогичном турнире.

В заключительном матче в группе казанцы встречались с абсолютным аутсайдером – командой «Тулуза», и никаких проблем не имели.

При этом Владимир Алекно решил выставить на матч основной состав, так что шансов у французов просто не было никаких, и итоговый счет был вполне предсказуем – 3:0 (25:15, 25:10, 25:17).

Лишь в третьей партии французам удалось сделать счет более приемлемым – казанцы спешили поскорее завершить матч, отчего и допускали ошибки.

В следующем матче «Зенит» дома завершит регулярный чемпионат России, принимая 3 марта одноклубников из Санкт-Петербурга.