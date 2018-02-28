Жителей казанского ЖК «Салават Купере» в нынешнем году ожидает радостное и долгожданное событие - на территории микрорайона откроется современная школа, рассчитанная на 1224 ученика.



Вместе с заместителем министра строительства и ЖКХ РТ Ильшатом Гимаевым и представителем генерального подрядчика объекта Дмитрием Клыковым на месте строительства побывали журналисты, в числе которых был и корреспондент «КВ».

- Новая школа выступит в роли якорного объекта для всей инфраструктуры ЖК «Салават Купере», - поделился Ильшат Гимаев. - Первая очередь жилищного строительства в микрорайоне уже закончена, заезжающие жильцы нуждаются в комфортных условиях обучения детей. В нынешней ситуации жители «Салават Купере» вынуждены возить детей в школы в других районах. Впрочем, территория постепенно осваивается - еще в 2012 - 2013 годах на месте комплекса было голое поле, теперь же инфраструктура микрорайона приобретает законченный вид: построено два детских сада, открылись магазины шаговой доступности, на очереди детская поликлиника и собственно школа. Кстати, по прогнозам специалистов в стране в течение ближайших шести лет количество учеников школ увеличится на 3,5 миллиона человек. Не станет исключением и Татарстан - демографическая ситуация в республике прямо об этом говорит.

Снаружи здание будущей школы имеет вполне законченный вид: облицованный яркими плитами фасад, застекленные окна. Внутри же работа кипит - закончилась внутренняя отделка стен, ведется установка инженерных коммуникаций.

- В целом строительство обошлось государству почти в миллиард рублей, - прокомментировал Ильшат Гимаев. - Основную часть работ планируется завершить к началу августа. К началу учебного года школа откроет свои двери для учеников, на этот счет прозвучало личное распоряжение Президента Рустама Минниханова.

Общая площадь образовательного комплекса составит примерно 25 тысяч квадратных метров плюс 24 тысячи квадратных метров прилегающей территории. Стоит упомянуть, что здание построено с применением «умных» технологий. Так, каждое помещение имеет возможность собственной настройки отопления и вентиляции с учетом погоды.

Учебные классы, по словам Дмитрия Клыкова, будут оборудованы современной техникой, в каждом установят и традиционную меловую доску, и интерактивную. Важным элементом инфраструктуры школы станет ее соответствие принципам доступной среды.

Школьная столовая будет полностью обеспечена производственным оборудованием, включая горячий и мучной цеха. Дизайн зала столовой предполагает зонирование для детей разного возраста с соответствующим оформлением.

Важнейшим вопросом в работе учебного заведения остается обеспечение безопасности учеников. В школе ЖК «Салават Купере» на входе установят рамки металлоискателей, каждый ученик получит индивидуальный шкафчик с блокиратором. Кроме того, ученики младшей школы разместятся в отдельном крыле.

Особого упоминания заслуживает спортивная инфраструктура будущей школы: в здании два бассейна для детей разного возраста, а также большой спортивный зал, разделенный на две зоны. На одной его половине дети будут играть в волейбол и баскетбол, на другой - заниматься гимнастикой, упражняясь на спортивных снарядах. На прилегающей к школе территории находится беговая дорожка, а также футбольное поле, хоккейная коробка, площадки для волейбола и баскетбола.