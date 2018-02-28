27 февраля на площадке корпоративного университета Сбербанк прошла церемония подписания меморандума между Президентом Международной ассоциации Исламского бизнеса Маратом Кабаевым и Зампредседателем правления ПАО "Сбербанк" Олегом Ганеевым .
Также в рамках форума "Россия-гарант партнерства" обсудили создание экспериментальных проектов и появление в отделениях Сбербанка нового банковского продукта "Исламские окна". Все это планируется осуществить в 2018 году. Данные программы позволят клиентам-мусульманам финансировать свои потребительские нужды в соответствии с канонами ислама.
Loading...