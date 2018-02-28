Также в рамках форума "Россия-гарант партнерства" обсудили создание экспериментальных проектов и появление в отделениях Сбербанка нового банковского продукта "Исламские окна". Все это планируется осуществить в 2018 году. Данные программы позволят клиентам-мусульманам финансировать свои потребительские нужды в соответствии с канонами ислама.                       