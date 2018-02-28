Сейчас в республике действуют 19 газовых заправок.

ООО «Газпром газомоторное топливо» планирует построить дополнительные газовые наполнительные компрессорные станции (АГНКС) в Альметьевске, Заинске и Нурлате. Об этом рассказал на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель директора филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» Александр Карпов.

Кроме того, планируется нарастить мощности заправочной станции в Буинске, которая «работает на пределе без потенциального увеличения рынка», отметил спикер.

В 2017 году ООО «Газпром газомоторное топливо» завершило строительство и ввело в эксплуатацию на территории республики девять новых АГНКС.

Сегодня в Татарстане действуют 19 АГНКС. Они находятся в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Бугульме, Зеленодольске, Альметьевске, Елабуге, Лениногорске, Буинске, Мамадыше, Азнакаево и Алексеевском.