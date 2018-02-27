Сегодня в Казанском хосписе состоялся круглый стол, посвященный редким заболеваниям.
На него были приглашены родители детей с синдромом Ретта, синдромом Дюшенна, мукополисахаридозом и т.д. Также гостями мероприятия стали представители Госсовета РТ, Министерства здравоохранения республики, Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ и другие. К сожалению, пациенты с редкими болезнями являются одной из наиболее незащищенных групп населения. У них разные болезни, но одинаковые проблемы: поздняя диагностика, отсутствие стандартов лечения и реабилитации, отсутствие доступа к лекарственному обеспечению. Зачастую таким пациентам требуется лечебное питание – достаточно дорогостоящее.
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