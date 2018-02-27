За два года реализации программы «Развитие рынка газомоторного топлива в РТ» на переоборудование потратили 45,67 млн рублей.

В Татарстане 1641 транспортное средство переоборудовано на компримированный газ (метан), сообщил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» руководитель Центра поддержки предпринимательства РТ Равиль Сиразеев.

При этом 1187 переоборудованных транспортных средств принадлежат юридическим лицам, отметил спикер.

Однако программа «Развитие рынка газомоторного топлива в РТ» пользуется популярностью и среди частных лиц. Если в первый год действия программы были переоборудованы 128 автомобилей физлиц, то в 2017-м уже почти в два с половиной раза больше – 326, рассказал Сиразеев.

Руководитель Центра поддержки предпринимательства РТ также напомнил, что Правительство Татарстана выдает субсидии и позволяет снизить стоимость переоборудования для владельцев автомобилей почти на 30 процентов.

По итогам двух лет на переоборудование транспортных средств по программе развития газомоторного топлива потратили 45,67 млн рублей.