Примечателен тот факт, что внутри жилого помещения никого не было, а о возгорании пожарные узнали благодаря автоматическому извещателю. Прибывшие на место событий сотрудники МЧС быстро справились с пожаром площадью 7 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших. По предварительной версии экспертов, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.