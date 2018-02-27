Вчера днем в экстренную службу «ГЛОНАСС+112» поступило сообщение о возгорании в квартире на улице Королева в Зеленодольске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РТ по РФ.
Примечателен тот факт, что внутри жилого помещения никого не было, а о возгорании пожарные узнали благодаря автоматическому извещателю. Прибывшие на место событий сотрудники МЧС быстро справились с пожаром площадью 7 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших. По предварительной версии экспертов, причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
Loading...