За пять лет республика закупила 1869 единиц техники на газомоторном топливе.

В 2018 году Татарстан по заявкам отраслевых министерств и республиканских предприятий планирует приобрести 350 – 400 транспортных средств на газомоторном топливе. Об этом сообщил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» начальник отдела топливной инфраструктуры и газоснабжения Министерства промышленности и торговли РТ Рамиль Сахапов.

Татарстан закупает транспортные средства на газомоторном топливе в рамках программы «Развитие рынка газомоторного топлива в РТ».

«С 2013 по 2017 год всего закуплено 1869 единиц различной техники. По заявкам отраслевых министерств и республиканских предприятий в 2018 году планируется приобретение 350 – 400 единиц транспортных средств в газомоторном исполнении. Это зависит от размера субсидий, предоставляемых федеральными органами», – пояснил спикер.