Казань, Набережные Челны, Нижнекамск и Альметьевск являются основными потребителями природного газа.

По итогам 2017 года в Татарстане реализовали 28,6 млн куб. м природного газа. Об этом сообщил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель директора филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» Александр Карпов.

Основными потребителями природного газа стали крупные татарстанские города – Казань, Набережные Челны, Нижнекамск и Альметьевск.

«Средняя загрузка заправочных станций составила 19,3 процента. Нужно понимать, что еще 80 процентов производственных мощностей ждут клиентов. Мы готовы обслуживать парки в разы большие, чем сейчас», – отметил спикер.

В среднем по России показатель загрузки станций равняется 26 процентам, добавил представитель компании.

Прирост реализации природного газа по сравнению с показателями 2016 года составил 25 процентов, заметил Карпов.