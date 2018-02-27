К вопросу об организации учебного процесса гиперактивных школьников.

О проблеме гиперактивных детей и росте числа таких школьников не говорит сегодня только ленивый. При этом среди психологов, педагогов, педиатров нет единого мнения относительно причин развития такого состояния, его определении и симптоматике, способах преодоления. С гиперактивностью связывают множество проблем: например, на уроках таким детям сложнее усваивать материал и сконцентрироваться на учебном процессе. В результате чего появляется неуспеваемость в школе, конфликтные ситуации с родителями и друзьями, сложности с адаптацией в новом коллективе.

Любопытство, импульсивность, повышенная физическая активность и пренебрежение школьными правилами всегда были присущи детям. Как здесь определить границы нормы? Как быть в такой ситуации преподавателям и родителям? Нужно ли бороться с проблемой гиперактивности или стоить озаботиться организацией увлекательного эффективного учебного процесса? Несмотря на поведенческие особенности, такой ребенок обладает большим потенциалом, его легко привлечь к обсуждению и увлечь нестандартным форматом обучения.

Как сделать учебный процесс эффективнее для активных детей?

Школа для гиперактивного ребенка – это злейший враг, который требует постоянной концентрации и внимания. Поэтому при работе с особенными детьми, важно найти такой способ донести информацию, который эффективно сосредотачивал их на учебе. Физминутки, вовлекающие упражнения, интерактивная систематизация материала и различные учебные пособия для школы помогут не только сохранить порядок в классе, но и донести знания до каждого ребенка.

Современный рынок учебного оборудования богат и разнообразен. Красочные информационные плакаты, магнитные доски, обучающие ролики и фильмы вкупе с проекторами, макеты (в том числе разборные) объектов живой природы, лабораторные комплексы, робототехнические установки и многое-многое другое.

Одним из экономичных, и при этом эффективных решений для оптимизации учебного процесса являются стенды для школы. Примечательно, что учебные стенды сейчас могут представлять собой не просто классические плакаты с изображением и описаниям физических законов или правила оказания первой медицинской помощи, а интерактивные электрифицированные пособия со световыми и звуковыми эффектами. Конструкция такого стенда включает высокотехнологичные сенсорные датчики, динамики и секционную световую индикации, позволяющую смоделировать ролевую игру или викторину для школьников.

Преимущества использования современного учебного оборудования:

1. Привлечение внимания. Такое образовательное оборудование поможет привлечь внимание детей и активизировать его к особенно сложным областям изучения. Например, учебные пособия по мехатронике намного проще и с интересом воспринимаются учениками, чем теоретический материал и лекции.

2. Наглядность. Интерактивные стенды помогают создать образное представление о физических, химических процессах или принципе работе приборов, если в лаборатории школы не имеется нужных реагентов и аппаратуры.

3. Упрощение восприятия теории. Дополненное различными опытами и экспериментами лекционное занятие будет намного понятнее для детей, а пройденный материал и теоретические основы запомнятся надолго.

4. Безопасная практика. В ходе практических занятий, школьники смогут самостоятельно попробовать провести опыты, выступить в роли профессионального спасателя или экспериментатора под контролем преподавателя.

Где прибрести?

Российское предприятие «Зарница» (г.Казань), лидер по производству учебно-лабораторного оборудования на территории СНГ, предлагает действительно огромный выбор современных стендов, в частности: стенд «Ориентируемся во времени» для малышей детского сада, стенд с термометром «Погода сегодня» для младших школьников, интерактивный стенд "Хронология мировых военных событий ХХ-ХХI веков» для старшеклассников, электрифицированный стенд "Дорожные правила для малышей и их родителей" и т.д.

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