Денис Иванченко погиб накануне во время спецоперации, спасая жизни людей в доме по улице Авангардной в Борисково.

В ОМОН Управления Росгвардии по РТ почтили память 38-летнего Дениса Иванченко, который погиб накануне во время спецоперации в доме на улице Авангардной в Борисково. Без отца остались трое маленьких сыновей. «К нам он перевелся в 2015 году, хотел стать спецназовцем. Старший сын ходит в первый класс, жена не работает. Так получилось, что он вчера получил смертельную рану. Он талантливо пел, всегда был активным сотрудником, физически подготовленным. Это очень большая утрата для нас. 15 марта ему должно было исполниться 39 лет. Мы возьмем отрядом шефство над семьей по возможности. Также будем ходатайствовать о выделении семье полноценной квартиры и предоставим документы на государственную награду», — сообщил командир отряда мобильного особого назначения Ильдар Хуснутдинов.

Коллеги помнят Дениса Иванченко только с положительной стороны – хорошим другом и примерным семьянином.

«Мы знали его достаточно хорошо, работали с ним в одной роте, про таких людей говорят ”душа компании”. Физически был хорошо развит, в свободное время часто видели его с семьей. У любого спросите, все скажут, что человек хороший. До последнего не верили, пока на работу не пришли. Десять дней назад вместе на свадьбе гуляли у товарища, за одним столом сидели, он там песни пел. Своя аппаратура была у него. Вчера в последний раз видели его. Он собирался в отпуск 2 марта, к матери в Москву хотел съездить», — рассказывают о своём коллеге Айдар Шамсутдинов и Владимир Семёнов.

Панихида и похороны Дениса Иванченко пройдут завтра. Похоронят бойца на Самосыровском кладбище.