Главный тренер «Ак Барса» поделился эмоциями от победы над «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ (5:2).

- Игра была непростая. Хоть у нас и были товарищеские матчи, но это совершенно другое. Были ошибки, но было и желание. Может быть, игроки где-то переволновались. Есть вопросы, которые надо поправить

- Как вам сегодняшняя акция в честь 20-летия чемпионства?

- Я бы уделил ей больше внимания. Это люди, которые завоевали золотые медали. Две минуты - этого мало. То, что сделали - это хорошо, но можно было больше уделить внимания.

- Ошибки в начале второго периода - индивидуальные или системные?

- Я думаю, что индивидуальные.

- Как вам игра Алексея Потапова?

- Меня устраивает, если он будет забивать столько в каждом матче, - передает слова Билялетдинова корреспондент «КВ».