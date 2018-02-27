Главный тренер нижегородского «Торпедо» дал комментарий после поражения от «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:5).

- Поздравляю «Ак Барс» с победой. Получился хороший боевой матч. Игра команды мне понравилась, немножко у нас не хватило концентрации при игре в меньшинстве. Допустили несколько системных ошибок. Тем не менее, хороший боевой матч. Просто у «Ак Барса» чуть больше мастерства.

- Как вам игра Алексея Потапова?

- У него есть тренер. Я говорю про свою команду, - передает слова Скудры корреспондент «КВ».