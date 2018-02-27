Росреестр Татарстана проведет 1 марта единый день консультаций.

В его ходе Управление Росреестра по РТ и его территориальные отделы организуют бесплатные консультации для населения по вопросам деятельности ведомства.

Кроме специалистов Росреестра Татарстана в мероприятии примут участие также представители других ведомств, в том числе Кадастровой палаты, Пенсионного фонда, исполкома Казани.

В Казани единый день консультаций пройдет в центральном офисе Управления Росреестра по Республике Татарстан по адресу: ул. Авангардная, 74, подъезд №7, с 13.00 до 20.00. Специалисты будут консультировать также в Южном (пр. Победы, 100), Ново-Савиновском (Ямашева, 82) и Зареченском (Гагарина, 103) отделах ведомства.

В муниципальных районах единый день консультаций пройдет во всех территориальных отделах Управления Росреeстра по РТ, сообщает пресс-служба ведомства.

Получить бесплатную профессиональную консультацию по интересующему вопросу можно не только во время проведения единого дня консультаций или личного приема, который ведут согласно графику все начальники структурных подразделений и заместители руководителя Управления Росреестра по Республике Татарстан, но и по интернету в онлайн-режиме. Росреестр Татарстана практикует видеоприем граждан, который осуществляется посредством бесплатной коммуникационной программы Skype. Таким образом, любой гражданин может принять участие в видеоприеме и в реальном режиме времени задать вопросы, связанные с деятельностью Росреестра. Данный формат приема заявителей особенно удобен для тех, кто в силу трудовой занятости не имеет достаточно свободного времени, а также граждан, живущих в сельской местности или ограниченных в своих физических возможностях.