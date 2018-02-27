- Все ребята соскучились по игре, было очень много эмоций в раздевалке перед началом матча. Думаю, нам повезло, что первый матч после паузы мы играем дома при поддержке своих трибун.

- Было 3:0, потом быстро 3:2. Чем объясните?

- Два раза у нас были удаления, я тоже подвел команду. Может, где-то потеряли уверенность после двух пропущенных шайб. В перерыве поговорили в раздевалке и дальше стали играть в свой хоккей.

- Чаще забивать стали с пятака, хотя в начале сезона было больше голов прямыми бросками…

- Начал работать над этим, прислушиваться к тренерам. Если больше лезть на пятак - больше моментов и больше возможностей забить голы.

- Что лучше - Хабаровск, Новосибирск, Омск?

- Нам без разницы. Честно.

- На последний матч найдете мотивацию?

- Конечно. Это будет наш последний шанс наладить игру перед плей-офф. Было бы хорошо закончить регулярку победой и выйти с хорошим настроением на плей-офф, - передает слова Галиева корреспондент «КВ».