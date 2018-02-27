Концерт, посвященный 80-летию поэта, певца и композитора Владимира Высоцкого и 40-летию его гастролей в Казани, состоялся в ДК им. Саид-Галиева в минувшую субботу.



Инициаторами музыкального события стали автор вышедшей в свет в прошлом году книги «Высоцкий в Казани» Владимир Урецкий и его соавтор - известный казанский бард Владимир Гаранин.

- В Казани Владимир Высоцкий пробыл в октябре 1977 года шесть дней. За это время он дал более 30 концертов, - напомнил Владимир Урецкий. - А улетая на гастроли в Ташкент, сказал: «Хорошие люди в Казани есть!»

Как известно, перу Высоцкого принадлежат около 700 поэтических произведений, 600 из которых стали песнями. И в каждой - свой особый, присущий только этому автору динамизм, эмоциональный накал, энергия и страсть. В концерте прозвучали самые известные из них. Песни «Она была в Париже» и «Здесь вам не равнина», исполненные любителем творчества Высоцкого, казанским бардом Борисом Бакировым, зрители сразу оценили, слова проникали в душу. «Слушай, сынок, и запоминай: так вышло, что жизнь одна», - пел другой автор-исполнитель Павел Фахретдинов так, будто обращался к каждому из сидящих. Собравшиеся слушали его, затаив дыхание, и только бурные аплодисменты взрывали после каждой песни тишину зала.

Еще прозвучали любимые многими песни Высоцкого «Парус», «Юбилей Магадана», «Я в бреду, как в тумане» и многие другие - казалось, экспрессии не будет конца! А в исполнении супружеской пары Бориса и Гузели Бакировых зрители услышали две малоизвестные лирические песни из репертуара Высоцкого, вначале утерянные, а затем найденные и восстановленные - «Иван-да-Марья» и «Лирическая», о чем сообщили ведущие концерта. Супруги пели их так трогательно и нежно, что голоса просто завораживали публику. Песню «Рубикон», посвященную самому Высоцкому, спел еще один автор-исполнитель Василий Белашов как бы от имени великого певца. Затем поэтическая эстафета перешла к детям театра-студии «ЕраШок», эмоционально исполнившим песню «Гимнастика». А стихи Высоцкого в исполнении ребят растрогали зрителей.

На сцене в течение всего концерта демонстрировались слайды и отрывки из фильмов с участием Высоцкого. И постоянно звучал его голос со столь любимой всеми хрипотцой и надрывом, а также отрывки из книги «Высоцкий в Казани». После концерта зрители поделились своими впечатлениями.

Валерий: Мне было 17 лет, когда в 1977 году я попал на концерт Высоцкого и был просто потрясен. Это человек с большой буквы! Навсегда врезались в память его строки: «Если не любил - значит, и не жил, и не дышал!»

Ирина: Высоцкий - настоящий талант, в нем столько правды жизни! Я с удовольствием слушала его песни и думала: Высоцкий - голос правды своего времени. Он мастерски владел словом и на концертах выкладывался по полной.