V международная научно-практическая конференция ITS Forum-Kazan «Современные проблемы безопасности жизнедеятельности: интеллектуальные транспортные системы и ситуационные центры» открылась вчера в Казани.

Форум собрал ведущих российских и зарубежных специалистов, ученых, инженеров-разработчиков и экспертов в области развития ситуационных центров и транспортных систем.

В мероприятии приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин, заместитель премьер-министра РТ - министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов и другие, сообщает пресс-служба Президента РТ.

На пленарном заседании был продемонстрирован фильм «Безопасность жизнедеятельности и ситуационные центры в Республике Татарстан».

Ведущим и модератором пленарного заседания выступил премьер-министр РТ Алексей Песошин.

С приветственным словом к участникам конференции обратился Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он, в частности, отметил, что одной из современных тенденций является разработка и внедрение «умных» машин, способных самостоятельно оценивать ситуацию на дорогах и принимать решения, использование новых экологических типов двигателей и создание инфраструктуры для них.

«Эффективность развития экономики зависит в том числе и от дорожной инфраструктуры - от скорости доставки грузов, безопасности пассажиров. Татарстан находится на пересечении важных транспортных направлений. Мы понимаем важность развития и внедрения современных технологий - автоматический контроль за дорожной обстановкой, автоматические транспортные весы, мониторинг окружающей среды, развитие мобильных приложений и многие другие проекты», - подчеркнул Рустам Минниханов.

Первый заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Владимир Швецов зачитал приветствие к участникам конференции от главы ведомства Михаила Черникова. «Благодаря внедрению современных технологий нам удалось снизить количество аварий на 4 процента, количество погибших на дорогах - на 6,5 процента, а раненых - на 3 процента. Я уверен, что эта конференция поможет дальнейшему развитию технологий и их внедрению», - говорится в приветствии.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин в ходе доклада «Республика Татарстан - роль и место в экономической жизни России» напомнил об особом географическом положении Татарстана и его ключевой роли в транспортной связи восточной и европейской частей России.

«Республика активно участвует в реализации крупных международных проектов развития транспортной инфраструктуры. Это в том числе высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва - Казань со среднесрочной перспективой продления до Екатеринбурга и в более отдаленной - до Пекина; реализация транспортного маршрута Западная Европа - Западный Китай, общая протяженность составит около 8 тысяч километров. В рамках этого проекта ведется строительство платной автомагистрали Шали - Бавлы, развитие нового маршрута федеральной дороги Казань - Оренбург», - рассказал Алексей Песошин.

Далее с докладами выступили генеральный директор ЭРТИКО ИТС ЕВРОПЫ (Бельгия) Якоб Бангсгаард, завкафедрой «Организация и безопасность движения» Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ, Москва, Россия) Султан Жанказиев, профессор Федерального исследовательского центра «Информатика и управление РАН» (Москва) Александр Зацаринный и другие.

В рамках двухдневной конференции для гостей запланировано посещение университета Иннополис, технопарка в сфере высоких технологий - ИТ-парка в Казани, Ситуационного центра Президента РТ и Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по РТ, автоматизированной системы управления дорожным движением города Казани и Центра автоматической фиксации административных правонарушений ГИБДД МВД по РТ.