Во вторник ночью в Татарстан вернулся наш лыжник Андрей Ларьков, завоевавший на прошедших Олимпийских играх сразу две медали. Андрей выиграл бронзу в лыжной гонке классическим стилем на «королевской» дистанции (50 км) и серебряную медаль в командной эстафете 4х10 км.

В зоне прилета внутренних рейсов аэропорта Казани непривычно многолюдно для двенадцатого часа ночи. Встретить олимпийского призера приехали официальные лица, представители прессы, студенты ПГАФКСиТ и, конечно же, болельщики. Всего корреспондент «КВ» насчитал около ста человек. В ожидании Ларькова первый заместитель министра по делам молодежи и спорту РТ Халил Шайхутдинов что-то активно обсуждает с президентом Федерации лыжных гонок и биатлона РТ Ильшатом Фардиевым. Оба в прекрасном настроении.

- Сегодня мы с большим удовольствием встречаем Андрея Ларькова, нашего двукратного призера Олимпийских игр. Вся страна, Татарстан, жители Зеленодольска болели и переживали за него. В Олимпиаде участвовали 5 татарстанцев, привезли 4 медали, это наши первые медали. Олимпийцы показали всему миру: несмотря ни на что, они сильные, лучшие. Я думаю, что внешнее давление наоборот разозлило наших спортсменов и они раскрылись, - подчеркнул Халил Шайхутдинов.

Вот самолет приземляется, и спустя полчаса олимпийский призер выходит из зоны выдачи багажа. Земляки спортсмена молниеносно разворачивают красочный баннер с его фотографией и надписью: «Андрей! Зеленодольск гордится тобой!» Плакатами с поздравлениями встречают Ларькова и студенты ПГАФКСиТ, ведь лыжник является выпускником этой академии.

- Андрей, мы поздравляем тебя, твоих родителей, твоих тренеров и всех татарстанцев с успешным выступлением на Олимпийских играх! Мы гордимся тобой, - приветствует олимпийца Халил Шайхутдинов.

- Благодаря Андрею мы открываем новую страницу истории лыжного спорта Татарстана, - продолжает Ильшат Фардиев.

Чувствуется, что спортсмен немного смущен масштабом интереса к его личности. Это заметил и глава Зеленодольского муниципального района Александр Тыгин: «Мне кажется, что на трассе Андрею легче и проще победить и выиграть, чем увидеть сразу столько внимания к себе. Так что давайте любить нашего чемпиона, желать ему новых успехов и отпустим его домой к маме».

Но Андрей находит в себе силы поделиться впечатлениями от выступления в Южной Корее:

- Я чувствовал вашу поддержку, несмотря на большие расстояния. Спасибо Татарстану!

- Андрей, на лице никаких эмоций - это ваша природная скромность, усталость после многочасового перелета или все эмоции оставили в Пхенчхане?

- В отличие от некоторых видов спорта, у нас была гонка на 50 км в предпоследний день, вот она и дает о себе знать. Усталость.

- У вас была мечта завоевать хотя бы одну медаль на этих Олимпийских играх?

- Насчет мечты не могу сказать. Готовились плодотворно не один год и не один сезон. Как готовились, так и пробежали.

- Чем еще запомнились эти Олимпийские игры?

- Ничем не запомнились. Обычные, банальные соревнования. В нашей команде была треть от возможного количества участников. До Олимпиады это очень сильно сказывалось. Приехали в Корею, начали немного приходить в себя. Что касается командного обеспечения, тренеры, доктора, массажисты - все сработали превосходно, за что им большое спасибо.

Только времени на отдых у олимпийца практически не остается. Уже 28 февраля, то есть сегодня, Андрей Ларьков отправится в финский Лахти на очередной этап Кубка мира по лыжным гонкам.