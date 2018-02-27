Очередное рабочее совещание на месте воссоздания собора Казанской иконы Божией Матери провел на прошлой неделе Государственный Советник Республики Татарстан, председатель попечительского совета республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев.



Строительные работы начались летом прошлого года, после церемонии закладки камня в основание этого воссоздаваемого по Указу Президента Татарстана собора на месте явления Казанской иконы Божией Матери. Реализация этого проекта возложена Президентом РТ Рустамом Миннихановым на республиканский фонд «Возрождение».

В начале совещания Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев и митрополит Казанский и Татарстанский Феофан ознакомились с ходом воссоздания собора. Генеральный директор подрядной организации Владимир Казилов провел для них экскурсию по готовому к внутренним отделочным работам зданию храма. Он подчеркнул, что внутри всего комплекса уже с октября прошлого года действует полный тепловой контур, что позволило вести внутренние работы в холодное время года не только в пещерном храме, но и в верхнем храме собора.

На сегодняшний день строителями завершено устройство монолитной конструкции главного и малых куполов собора, теперь высота объекта составляет 38 метров. Завершено бетонирование монолитной карнизной плиты вокруг центрального купола на отметке 30 метров. По западному фасаду собора ведутся работы по монтажу архитектурных элементов, бетонированию вертикальных стен, плиты под ступени крыльца западного входа в собор, завершено устройство и бетонирование боковых иконостасов, в скором времени будет устроен и центральный иконостас.

Минтимер Шаймиев и митрополит Феофан побывали и в уникальном пещерном храме, который восстанавливается вместе со зданием собора. С начала февраля строители приступили к возведению сводов пещерного храма. Они изготавливаются из кирпича по старинной технологии. Для сохранения сохранившихся фресок в пещерном храме ведутся ежедневные наблюдения по определению температурно-влажностного режима.

Государственный Советник РТ и глава Татарстанской митрополии остались довольны темпом и качеством работ. Они лично поблагодарили рабочих и строителей за добросовестную работу, которая не прекращалась даже в новогодние выходные.

«Я и не сомневался, но еще раз убедился в твердости слова первого Президента Татарстана и исполнительности строителей», - отметил митрополит Феофан.

Совещание продолжилось в здании Богородицкого монастыря. Был рассмотрен проект по благоустройству территории собора Казанской иконы Божией Матери.

Участники совещания обсудили концепцию дизайн-проекта интерьеров собора Казанской иконы Божией Матери, в том числе пещерного храма. Было отмечено, что внутреннее оформление собора должно соответствовать историческим документам.

«Мы еще в прошлом году передали митрополии и проектантам основные материалы, имеющиеся в республиканских архивах. Сейчас мы собрали архивные документы по описанию иконостаса собора. Но, к сожалению, по внутреннему убранству, кроме описания иконостаса, ничего не сохранилось, поэтому мы отправили запрос в федеральные архивы, которые уже провели первичную подборку материалов. Наши специалисты в марте поработают в этих архивах по первоисточникам», - сообщила председатель Государственного комитета РТ по архивному делу Ирада Аюпова.

Заместитель Председателя Государственного Совета РТ, исполнительный директор республиканского фонда «Возрождение» Татьяна Ларионова отметила, что в целях максимально возможного приближения к историческим интерьерам на основе имеющегося архивно-графического материала, включая роспись стен и куполов, республиканским фондом «Возрождение» на благотворительной основе заключен договор на оказание консультационных услуг с Андреем Леонидовичем Баталовым, доктором искусствоведения, заместителем генерального директора музеев Московского Кремля по научной работе, заместителем председателя Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации.

Минтимер Шаймиев поблагодарил всех, кто принимает участие в этом проекте. «День за днем идет текущая работа, а по большому счету мы делаем историю. Хорошо, что мы стали участниками возрождения такого исторического объекта. Поэтому все работают с настроением, так, чтобы получилось красиво и чтобы всем понравилось. Главное - надо делать с душой, с пониманием того, что нам посчастливилось возродить храм с такой судьбой. Такой объект должен быть одухотворенным», - подчеркнул он.

В совещании приняли участие заместитель Председателя Государственного Совета РТ, председатель административного совета республиканского фонда «Возрождение» Юрий Камалтынов, заместитель министра культуры РТ Светлана Персова, заместитель руководителя Аппарата Президента РТ - руководитель секретариата Государственного Советника РТ Олег Глебов, ректор Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н.Туполева (КНИТУ-КАИ) Альберт Гильмутдинов и другие официальные лица, сообщает пресс-служба Президента РТ.