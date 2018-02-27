На сегодня запланировано возвращение на Землю флага международного движения WorldSkills. Он находился на борту Международной космической станции, куда в декабре прошлого года его доставил экипаж под руководством командира корабля - российского летчика-космонавта из отряда ФГБУ ЦПК Антона Шкаплерова.

Космонавты Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин, находясь на МКС, обратились с приветствием к участникам 45-го мирового чемпионата WorldSkills, который пройдет в Казани 22 - 27 августа 2019 года.

«Нам приятно внести свой вклад в подготовку предстоящего события. Сейчас вместе с нами на МКС флаг движения WorldSkills! Совсем скоро он вернется на Землю и продолжит путешествие по планете, а затем побывает во всех уголках России - страны, которая когда-то первой открыла космос миру», - отметил Антон Шкаплеров.

Александр Мисуркин в свою очередь подчеркнул, что труд космонавта во многом связан с рабочими профессиями: «МКС - это колоссальный проект, над которым трудятся сотни людей разных специальностей, каждый из которых вкладывает в работу свои навыки, талант, труд и душу, иными словами, проявляет профессиональное мастерство».

«Skills for the Future - «Навыки для будущего». Большое будущее как для человека, так и для человечества начинается с первого шага, с первого навыка. Путь развития человека, его мастерства, бесконечный поиск совершенства - вот идея WorldSkills», - говорится в обращении.

Флаг на МКС был доставлен в рамках проекта «Эстафета флага WorldSkills», который стартовал в октябре прошлого года. 20 октября на церемонии закрытия чемпионата мира WorldSkills Abu Dhabi 2017 флаг был торжественно передан представителями столицы ОАЭ городу-организатору следующих мировых соревнований WorldSkills Казани. Официальное чествование флага состоялось 21 октября в Сочи на Всемирном фестивале молодежи и студентов.

После возвращения на Землю флаг продолжит путешествие по 20 странам, которые ранее принимали мировые чемпионаты WorldSkills. Эстафета охватит 33 предыдущих города-организатора, а начнется 12 марта в испанском Мадриде - городе, который в 1950 году принял первый чемпионат WorldSkills. Затем флаг увидят в Германии, Ирландии, США, Бельгии, Южной Корее, ОАЭ, Тайпее, Финляндии, Австралии, Канаде, Португалии, Швейцарии, Бразилии, Австрии, Италии, Великобритании, Нидерландах, Франции и Японии.

После завершения международного этапа эстафета продолжится в России. Планируется, что флаг побывает во всех 85 регионах страны, а также 43 муниципальных районах и 2 городских округах Республики Татарстан. Затем флаг доставят в Казань на церемонию открытия чемпионата мира WorldSkills Kazan 2019, сообщает Департамент Медиа АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».