По недавней традиции казанский «Рубин» в год своего 60-летнего юбилея перед возобновлением сезона вновь встретился со своими болельщиками. В одном из культурно-развлекательных комплексов Казани болельщиков собралось более 1100 человек.

На встречу ФК «Рубин» в свою очередь делегировал тренерский штаб во главе с Курбаном Бердыевым и генеральным директором Рустамом Саяховым.

Присутствовали и игроки. Клуб не ограничился одними лишь новичками – пришли и опытные футболисты. Да и как можно назвать новичками тех же Павла Могилевца или Кристиана Нобоа? Последний пришел с двумя сыновьями, и настолько загипнотизировал одного юного болельщика, что тот назвал Нобоа своим «самым преданным поклонником».

Не было пока румынского защитника Энаке, не приехал и спортивный директор Рустем Сайманов – дела не позволили.

Курбан Бердыев тепло поблагодарил собравшихся за неоценимую поддержку, и попросил болельщиков запастись терпением. Легендарный тренер выразил уверенность, что команда, несмотря на трудности, сейчас на правильном пути. Все новички близки «Рубину» по духу, и попадание в еврозону еще вероятно, хотя команда еще только выстраивается, и очковые потери неизбежны.

Рустам Саяхов уверенно обходил каверзные вопросы, подчеркивая неоценимую помощь руководства республики клубу. Но один его ответ болельщики взяли на заметку: «Мы хотели бы, чтобы Бухаров к нам присоединился».

Болельщики задавали вопросы, игроки на них отвечали – перед автограф-сессией состоялось несколько блиц-интервью.

Кристиан Нобоа: - Я рад вернутся в Казань, вернуться к Бердыеву, которого я ценю и уважаю. И если с Манчини у меня были строгие деловые отношения, то к Бердыеву я отношусь, как к члену семьи.

Приходите на футбол, и мы постараемся вас не разочаровать.

Цезарь Навас: - Спасибо болельщикам за ту огромную поддержку, которые они оказывали нам по ходу сезона. Согласен с вами – «Рубин» пока занимает не свое место. Но для того мы и работаем на тренировках, чтобы затем вместе радоваться отличным результатам.

Вячеслав Поберезкин: - Счастлив оказаться в «Рубине». Приятно, что Бердыев на меня рассчитывает. Что касается позиции, на которой я будут играть, тут мне судить сложно. По ходу сборов я наигрывался на разных участках поля. Но решать тренерам. А мне нужно лишь четко выполнять их указания.

Начнет вторую часть сезона «Рубин» двумя выездными матчами – против «Анжи» и «Тосно». Первый из них пройдет в Каспийске уже 2 марта.