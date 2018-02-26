В первом матче дня команда «СКА-Хабаровск» и ярославский «Шинник» так и не сумели за 120 минут чистого игрового времени забить ни одного гола на двоих, зато по пенальти точнее были ярославцы – 4:1, которые и вышли в полуфинал.

В другой паре пермский «Амкар» принимал дома «Авангард» из Курска. И здесь голов в основное и дополнительное время не было, а вот в марафоне пенальти удачливее оказались куряне – 7:6.

Противостояние самарских «Крыльев Советов» и московского «Спартака», а также «Тосно» и «Луча-Энергии» назначены на 28 февраля.