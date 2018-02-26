Продумать формы поддержки негосударственных музеев Казани и Республики Татарстан предложил Президент Татарстана Рустам Минниханов. По его мнению, частные музеи также должны быть встроены в туристические маршруты и экскурсионные программы.



Об этом Рустам Минниханов заявил во время посещения ряда казанских музеев и знакомства с их экспозициями.

Первым объектом осмотра стал Музей оружия «Дух воина», расположенный на территории Пушечного двора в Казанском кремле, сообщает пресс-служба Президента РТ. Экспозиция этого музея представляет собой коллекцию, раскрывающую историю оружия и вооружения татар и их предков в историко-культурном контексте. Это боевое оружие, конское снаряжение, которое использовали в военных походах и мирной жизни скифы, сарматы, гунны, ордынцы, татары. Рустам Минниханов осмотрел кинжалы из бронзы, сабли, наконечники стрел и другие экспонаты. Здесь находится подлинный римский пехотный шлем из бронзы, редкая археологическая находка - рукоятка от серебряного меча, накладки боевых поясов воинов Хазарского каганата.

Помимо археологических предметов в музее представлены скульптурные реконструкции воинов различных эпох.

Следующей стала выставка картин и скульптур Баки Урманче в Национальной галерее «Хазинэ». Экскурсию по выставке для Рустама Минниханова провела директор Государственного музея изобразительных искусств РТ Розалия Нургалеева.

Она сообщила, что выставка подготовлена в 2017 году и посвящена 120-летию со дня рождения Баки Урманче. Здесь выставлены картины разных периодов творчества художника - его работы казанского периода (1919 - 1929 годы), жизни и творчества в Москве (1933 - 1941 годы), годов жизни в Казахстане (1941 - 1956 годы), Узбекистане.

Картины и экспонаты принадлежат Государственному музею изобразительных искусств РТ, Альметьевской картинной галерее, а также частным галереям Москвы и Казани.

Рустаму Минниханову сообщили, что сын художника Айдар Урманче передал в 2017 году Государственному музею изобразительных искусств РТ материалы семейного архива Баки Урманче для изучения, переводов и издания. Это творческое наследие мастера включает в себя рукописи и другие материалы.

Рустам Минниханов предложил продумать вопрос расширения экспозиции Музея Баки Урманче на улице Щапова в Казани. Он поручил Министерству культуры РТ совместно с исполкомом Казани внести предложения об изучении, экспонировании и хранении творческого наследия Баки Урманче, в том числе и материалов семейного архива художника. В ходе осмотра выставки также обсуждался вопрос пополнения коллекции произведений Баки Урманче картинами из частных собраний. Было отмечено, что с каждым годом все большее количество работ Урманче покидает республику, оседая в частных коллекциях.

Далее Рустам Минниханов и сопровождающие его лица посетили Музей социалистического быта на улице Университетской. Директор частного музея Рустем Валиахметов рассказал, как начинал собирать постепенно исчезающие из повседневного употребления предметы.

Музей социалистического быта был открыт с участием мэрии Казани и с учетом широкого общественного резонанса. Он расположен в бывшей коммунальной квартире площадью около 200 кв. м, в которой ранее проживали 20 человек. Дом был построен в середине ХIХ века, здесь настоящие кирпичные стены, старая электропроводка, чугунные батареи. Самая популярная фраза, которую произносят посетители музея: «У меня это было!»

Рустам Минниханов осмотрел экспонаты музея, отметив: «Вот такие же джинсы у меня были, я привез их из Болгарии».

Президент Татарстана подарил Музею социалистического быта двухкассетный магнитофон, на котором сделал дарственную надпись, а также электробритву, произведенную в 80-х годах прошлого века, и мужскую рубашку.

Директор Музея социалистического быта Рустем Валиахметов сообщил Рустаму Минниханову, что филиал музея открыт также в Санкт-Петербурге возле Казанского собора. Кроме того, в апреле этого года запланировано открытие филиала Музея социалистического быта в Анталье (Турция).

Рустем Валиахметов пригласил Президента Татарстана посетить музей в Санкт-Петербурге, а также принять участие в открытии филиала музея в Анталье. Далее Рустам Минниханов посетил Музей счастливого детства, расположенный рядом, на Университетской, 9. Музей также является частным, он был открыт Рустемом Валиахметовым в 2005 году.

Осмотрев экспозиции, Рустам Минниханов поручил исполкому Казани рассчитать объем затрат по ремонту зданий музеев на улице Университетской и внести предложения. «Такие интересные объекты сегодня нужны городу», - сказал Рустам Минниханов по окончании осмотра Музея социалистического быта и Музея.