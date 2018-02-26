Поздравительную телеграмму фигуристке Алине Загитовой и заслуженному тренеру России по фигурному катанию Этери Тутберидзе направил 24 февраля Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Он поздравил спортсменку и ее тренера с золотой медалью на Олимпийских играх - 2018, сообщается на сайте Президента Татарстана.



«Уважаемая Этери Георгиевна, дорогая Алина! Впечатлен блестящим выступлением Алины в произвольной программе и искренне поздравляю вас с заслуженной, убедительной и красивой победой, - говорится в телеграмме. - Этот успех очень важен еще и потому, что медаль нашей фигуристки - первое золото России на этой непростой Олимпиаде. Своими олимпийскими достижениями Алина Загитова и Евгения Медведева еще раз подтвердили высокий авторитет отечественной школы фигурного катания как сильнейшей в мире, и это также значительный вклад в укрепление международного имиджа и спортивной славы России. Искренне разделяю с вами радость достижения высокой цели и от души желаю неизменного оптимизма, удачи и новых ярких свершений. Президент Республики Татарстан Р.Н.Минниханов».

Поздравительную телеграмму направил Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов президенту Федерации лыжных гонок России Е.В.Вяльбе, председателю ОГО ФСО «Динамо» Республики Татарстан А.А.Сафарову, президенту Федерации лыжных гонок и биатлона Республики Татарстан И.Ш.Фардиеву, ректору Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма Ю.Д.Якупову, тренеру-преподавателю по лыжным гонкам ДЮСШ №4 В.А.Махалову и спортсмену А.В.Ларькову.

Рустам Минниханов поздравил лыжников с бронзовой медалью в лыжной гонке на 50 км на Олимпиаде-2018.

«Уважаемые Елена Валерьевна, Асгат Ахметович, Ильшат Шаехович, Юсуп Диганшеевич, Владимир Александрович и Андрей Витальевич! Поздравляю вас с новой олимпийской наградой - бронзовой медалью, которую завоевал Андрей Ларьков в лыжной гонке на 50 км, - говорится в телеграмме. - Это сложнейшая, «королевская» дистанция, и взойти на пьедестал почета - значит показать высочайшее техническое мастерство, умение точно рассчитывать силы, уникальное упорство, выносливость и волю к победе. Замечательно, что второе место в этом соревновании также занял российский лыжник Александр Большунов. Многолетний неустанный труд Андрея Ларькова, Александра Большунова, а также тех профессионалов, которые развивают в России лыжный спорт, приносит достойные плоды. Желаю вам счастья, крепкого здоровья, спортивной удачи и новых больших свершений во славу Татарстана и России. Президент Республики Татарстан Р.Н.Минниханов».