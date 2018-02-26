Татарстан планирует потратить на сохранение реки Волги более 17 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов, а также из средств хозяйствующих субъектов. Работы по сохранению Волги позволят снизить процент износа систем водоочистки и водоотведения, улучшат качество инфраструктуры.



Об этом сообщил на круглом столе Комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды, проходившем 26 февраля в Казани, председатель Комитета Государственного Совета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев.

Премьер-министр РТ Алексей Песошин напомнил, что в прошлом году по поручению Президента России Владимира Путина утвержден паспорт приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги». Проект должен быть реализован до 2025 года, сообщает ИА «Татар-информ».

«Татарстан выбран одним из 17 пилотных регионов по формированию и реализации регионального приоритетного проекта», - подчеркнул глава правительства РТ.

В Татарстане в этом году планируется организовать работы по сохранению реки Волги в 18 муниципальных районах. Они будут включать капитальный ремонт, модернизацию и строительство 13 биологических очистных сооружений и 12 канализационных насосных станций, сообщил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

Согласно региональному проекту по сохранению и предотвращению загрязнения реки Волги до 2025 года предложено к реализации 46 мероприятий. Из них 42 направлены на строительство и реконструкцию очистных сооружений.

«Результатом этой работы при условии выделения соответствующего финансирования объемы сбросов и загрязнения сточных вод к 2025 году должны снизиться не менее чем на 63,7 процента», - подчеркнул Шадриков.

В целом на реализацию приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги» в течение восьми лет предполагается выделить более 245 млрд рублей, включая средства федерального бюджета и бюджетов регионов, а также инвестиции частных лиц.

«В прошлом году специальный представитель Президента России Сергей Иванов на заседании оргкомитета по проведению Года экологии озвучил финансовые объемы, которые будут направлены на реализацию проекта, - сообщил на круглом столе председатель Комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. - В этом году бюджет этого проекта, на наш взгляд, весьма скромный. И это, наверное, предмет для обсуждений. 480 млн рублей выделено на пойму реки Волги, в первую очередь это коснется Волгоградской и Астраханской областей. И соответственно сохранения уникальной системы Волго-Ахтубинской поймы».

Бурматов подчеркнул, что более трети всех загрязненных стоков в стране сбрасываются именно в Волгу. «Существенное влияние на состояние реки оказывают объекты накопленного экологического ущерба. И это далеко не исчерпывающий перечень проблем, - отметил депутат. - Мы находимся в самом начале пути. 2018 год стал первым в реализации этого проекта».

Минстрой России предлагает ввести сбор средств с производителей бытовой химии и минеральных удобрений - эти деньги пойдут на сохранение реки Волги. По предварительной оценке, введение сбора с производителей средств бытовой химии, содержащей тяжело разлагающиеся поверхностно-активные вещества, позволит получать около 15 млрд рублей ежегодно, отметила директор департамента ЖКХ Министерства строительства и ЖКХ РФ Елена Солнцева. «При этом удорожание средств бытовой химии повлечет увеличение расходов населения в среднем в месяц не более чем на 0,8 процента», - добавила она.

Экологический сбор с производителей минеральных и органических удобрений, которые являются загрязнителями водных объектов, может быть установлен в размере около 2 тыс. рублей за тонну продукции. Тогда ежегодный сбор составит примерно 4 - 5 млрд рублей, рассказала Солнцева. Средства будут направлены на строительство и реконструкцию очистных сооружений в России.

«Соответствующее предложение Минстрой России внес в правительство. В случае принятия положительного решения реализация начнется с 2019 года», - подчеркнула Елена Солнцева.

«Надо посмотреть на взвешенность этих решений, это касается и удобрений, потому что это все скажется на стоимости конечного продукта. В результате по каждому может ударить. Мы, решая одну проблему, можем создать другую», - прокомментировал идею председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.