Хоккеисты казанского «Ак Барса в последнем домашнем матче «регуляки» сумели одержать победу – 5:2 (1:0, 3:2, 1:0) - над «Торпедо» из Нижнего Новгорода.

Первый период прошел в интересной борьбе, но гол был забит лишь один – комбинацию, начатую Ткачевым и Зариповым, завершил Галиев – 1:0. Зато второй период выдался урожайным на голы. Поначалу казалось, что интрига умерла – сначала Косов блеснул индивидуальным мастерством. А затем Потапов поборолся на пятачке у чужих ворот – 3:0.

Но гости довольно быстро две шайбы отыграли, играя в большинстве. И все же в концовке второго периода дубль оформил Потапов – 4:2. В третьем периоде «Ак Барс» играл уже аккуратно, по счету, не рискуя, и уверенно довел матч до победы.

А Алексей Потапов, забив три шайбы в ворота своей бывшей команды, оформил хет-трик – 5:2.