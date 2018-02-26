С 1 апреля Россия лишится права принимать международные спортивные турниры. То есть, с 1 апреля заявки России на проведение международных спортивных соревнований, поданные в федерации, подписавшие кодекс ВАДА, перестанут рассматриваться.
Россия не сможет проводить международные соревнования до тех пор, пока РУСАДА не восстановят в правах. Пройдут лишь турниры, контракты на которые были подписаны до 1 апреля 2018 года. Об этом сообщает Чемпионат.com. Ограничения не коснутся соревнований под эгидой УЕФА, баскетбольной Евролиги и ММА – эти организации с ВАДА ничего не подписывали.
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