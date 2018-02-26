Россия не сможет проводить международные соревнования до тех пор, пока РУСАДА не восстановят в правах. Пройдут лишь турниры, контракты на которые были подписаны до 1 апреля 2018 года. Об этом сообщает Чемпионат.com. Ограничения не коснутся соревнований под эгидой УЕФА, баскетбольной Евролиги и ММА – эти организации с ВАДА ничего не подписывали.