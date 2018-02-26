Подсудимый уверяет, что всего лишь хотел с ней познакомиться.

Прокуратура Вахитовского района столицы РТ утвердила обвинительное заключение в отношении 49-летнего мужчины, который ранее был судим. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев. Как считает следствие, в темное время суток 7 сентября прошлого года, мужчина напал на прохожую. Он преследовал цель ограбить ее. Он повалил женщину на асфальт, удерживая ее руками за шею. При этом мужчина ударил ее головой об асфальтовое покрытие.

Затем нападавший, будучи в состоянии алкогольного опьянения, выхватил у женщины сумку и сбежал. Потерпевшая получила телесные повреждения и лишилась имущества на 3 тыс. рублей. Мужчина свою вину признал частично, отрицая факты применения насилия. Он объяснил, что хотел познакомиться с женщиной, обняв ее сзади. Она стала сопротивляться и упала. В этот момент сумка осталась у него в руках.