Частный извозчик совершал по ней покупки в магазинах.

Суд признал виновным 48-летнего казанца, который ранее уже был судим, в совершении преступления по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев. Суд установил, что пассажир забыл в такси свою банковскую карту. Это произошло в августе прошлого года. Обнаруживший карту таксист, использовал ее для совершения покупок в магазинах. Тем самым 48-летний мужчина нанес ущерб более чем в 4 тыс. рублей. Свою вину таксист признал, суд назначил ему наказание в виде года лишения свободы условно.