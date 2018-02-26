В республику пришла настоящая зима – с морозами, холодами.
В такой период увеличивается количество пострадавших от обморожений. Специалисты Минздрава РТ выпустили рекомендации, как оказать первую помощь при обморожениях и защитить себя от них. Они отметили, что, в первую очередь, стоит медленно и постепенно согреть пострадавший участок тела в теплом помещении. Затем нужно укутать пострадавшего в теплое одеяло. Срочная медпомощь требуется, если не восстанавливается чувствительность обмороженных участков, сохраняются сильные боли, бледность кожных покровов и т.д.
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